Liberec - Hokejisté Liberce porazili v úvodním utkání předkola play off pražskou Spartu 3:2 v prodloužení. Vítěznou trefu si připsal v čase 62:11 v přesilové hře útočník Tomáš Filippi. Domácí dvakrát vedli díky gólům Tylera Redenbacha, ale Pražané odpověděli brankami Petra Vrány a Juraje Mikuše. Druhý duel série na tři vítězství se hraje ve středu od 18:20 opět v Liberci.

V úvodu byl Liberec aktivnější. Nejprve dorážel Redenbach a v šesté minutě vyrazil Aittokallio Lakatošovu střelu a Dlouhý u levé tyče nestihl zasunout puk do branky. Vzápětí se už domácí radovali, když po chybné rozehrávce Ďalogy přihrál Ordoš za pravý kruh Redenbachovi, který přesnou střelou otevřel skóre.

Pak začali hrozit hosté. Kudrnův pokus po brejku Will ukryl v lapačce a poradil si i s šancí Ďalogy, jehož vyslal do úniku Hlinka. Pak ještě minul Kudrna, ale v 18. minutě Pražané vyrovnali. Řepík našel zpoza branky Vránu a ten zblízka už libereckého gólmana překonal.

Bílí Tygři mohli hned odpovědět, když Ordoš našel zadovkou Bakoše, ale Aittokallia neprostřelil. Na druhé straně se dostal do šance Hlinka, domácí však odolali.

V úvodu druhého dějství se Liberec ubránil při Redenbachově vyloučení a krátce po něm byl blízko gólu, ale Will stihl zasáhnout pravým betonem. Ve 24. minutě se při Voráčkově trestu radovali domácí. Jašek nabil za pravý kruh Redenbachovi, který si připsal druhý gól v utkání.

Hned za 50 sekund Sparta odpověděla. Pech přihrál mezi kruhy obránci Mikušovi, na jehož ránu Will lapačkou nedosáhl. Po polovině druhé části odolala Sparta při Hlinkově pobytu na trestné lavici. Potom měli další šance domácích Redenbach a Filippi.

Liberec se neprosadil ani v další přesilovce po špatném střídání Sparty a hned po návratu z trestné lavice se dostal do brejku Černoch, jenže Will zasáhl pravým betonem. Pražané pak hráli znovu v šesti, ale opět se v oslabení ubránili.

Ve třetí třetině oba týmy pozorně bránily, šancí bylo dlouho minimum a se střeleckými pokusy si oba brankáři bez potíží poradili. Až v 55. minutě se dostal do dobré pozice mezi kruhy liberecký bek Jánošík, ale minul.

V úvodu nastavení si Will poradil s Buchteleho dorážkou, na druhé straně neuspěl Bakoš. Při vyloučení Buchteleho ale už domácí rozhodli, když se prosadil Filippi.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Byl to velice těžký vstup do utkání. Sparta byla nebezpečná v brejcích, což jsme si častokrát nepohlídali. V tom budeme zítra lepší. Podržel nás velmi výrazně Roman Will a jsem rád, že jsme naší aktivitu během celého zápasu přetavili ve vítězný gól v prodloužení. Disciplína je velice důležitá jak na ledě, tak na střídačce. Jsem hrozně rád, že jsme to dnes drželi."

František Výborný (Sparta): "Je to škoda. Zápas byl vyrovnaný, jak jsme předpokládali. Šance byly na obou stranách. V úvodu jsme se srovnávali s náporem Liberce, ale potom jsme to solidně pokrývali a z brejků jsme začali hrozit. My jsme tam měli v prodloužení střelu Kuldy a dorážku, kterou jsme nedali. Přišlo vyloučení a prohráli jsme, nedá se nic dělat. Musíme se zmobilizovat a jít do toho zítra znovu. Myslím, že hráči podali dobrý výkon. Míra Forman má zlomenou ruku, to je pro nás velká ztráta. Budeme se muset rozhodnout, koho tam zařadíme."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Redenbach (Ordoš, Šmíd), 24. Redenbach (Jašek, Ševc), 63. Filippi (Bakoš) - 18. P. Vrána (Řepík, J. Hlinka), 25. J. Mikuš (Pech). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 4920. Stav série: 1:0.

Sestavy:

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Ďaloga, Kulda, T. Voráček, J. Mikuš - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Forman, Pech, Buchtele - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Kumstát, Černoch, Říčka. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.