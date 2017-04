Zlín - Cestovatelský festival Neznámá země oslavuje letos 70 let od první cesty známého cestovatelského dua H+Z, tedy Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, do Afriky. Na jejich počest vyjede v sobotu na den a hodinu stejně jako před 70 lety jízda veteránů z pražské Opletalovy ulice, řekl dnes ve Zlíně novinářům organizátor festivalu Petr Horký. Po zastávce na zlínském festivalu zamíří do francouzského města Marseille, bude přesně kopírovat tehdejší trasu H+Z. Festival začal ve Zlíně dnes, potrvá do 28. duba, letos je 21. ročník.

Horký pojede s ředitelem festivalu Miroslavem Náplavou vozem Tatra 87, doprovázet je bude majitel vozu Michal Popov. Jízda začne v sobotu v 09:30, z Opletalovy ulice zamíří před Národní technické muzeum, kde bude sraz veteránů. Některé vozy pak doprovodí Tatru 87 až do Zlína. Tam jízda projede kolem vily, kde žije již osmadevadesátiletý Zikmund, poté zastaví na náměstí Míru.

Organizátoři jízdy chtějí jízdou připomenout cestu Hanzelky a Zikmunda a také co nejvíce napodobit jejich způsob cestování. "Jedním z těch rysů je i to, že se oholíme, protože Hanzelka a Zikmund jako vzorní prvorepublikoví studenti vždy vystupovali jako džentlmeni, vždy perfektně oblečeni, vždy vzorně oholeni. Takže my se po 15 až 20 letech dohladka oholíme," uvedl Horký. Cestovatelé chtějí také reagovat na výtky některých lidí, že cestování propadlo komerci a využívá veškerého servisu, proto pojedou bez GPS, se starým fotoaparátem a oblečeni v materiálech, které byly dříve běžné.

Mottem letošního ročníku festivalu je "Ve dvou se to lépe táhne", které odkazuje nejen na Hanzelku a Zikmunda, ale také obecně na to, že cestování ve dvou může být obohacující. "Je zajímavé, když spolu cestuje manželská dvojice a poznávají svět očima toho druhého. Ale také je velmi důležité, a na tuto souvislost chceme také upozorňovat, že když cestuje jeden, tak na něj doma někdo čeká. A je velký rozdíl, jestli ten, co zůstává doma, mu tam zatím dělá peklo, nebo naopak domov, do kterého je krásné se vracet. Chceme, aby pod naším sloganem byli připomenuti partneři všech cestovatelů, bez kterých by se nikdy nepodařilo uskutečňovat ty expedice, výpravy, filmy a velká díla," uvedl Horký.

Pořadatelé proto pozvali do Zlína na besedy například Lucii Radovou s manželem, kteří projeli Srí Lanku v tuk-tuku, mořeplavce Richarda Konkolského s manželkou Mirkou, která napsala knihu Osamělá žena osamělého mořeplavce. Přijede také horolezkyně Klára Kolouchová, která se pokusila vylézt na vrchol K2 v době rodičovské dovolené, mluvit budou také dobrodruzi Alena Žákovská a Milan Daněk. Program festivalu je na stránkách neznamazeme.cz.