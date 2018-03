Praha - Předáním ceny za lidská práva Homo Homini a projekcí prvního filmu začal dnes večer v Praze 20. ročník festivalu Jeden svět. Cenu, kterou udílí společnost Člověk v tísni, dostala dnes v Pražské křižovatce vietnamská blogerka Pham Doan Trang. Organizátoři ji ocenili za odvahu, s jakou podle nich navzdory šikaně a pronásledování neúnavně usiluje o demokratickou změnu ve své zemi. Při slavnostním zahájení se v bývalém staroměstském kostele promítala fotografie zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Kvůli svým aktivitám nemohla do ČR laureátka přicestovat a cenu převzala její spolupracovnice. Perzekuci čelí novináři po celém světě, poslední doba ukázala, že ani středoevropský region není výjimkou, uvedla moderátorka večera.

Tuniská aktivistka Lina ben Mhenni, která píše pro Al Džazíru a publikovala také v CNN, připomněla slova dnešní laureátky. Když se dozvěděla, že ji organizátoři vybrali, řekla, že by bylo lepší, kdyby podobná ocenění neexistovala. Nemůžeme s tím než souhlasit, bohužel všichni víme, že svět, ve kterém nebude nutné bojovat za dodržování lidských práv, je ještě daleko, uvedla.

Uvedla, že blogeři, participativní žurnalisté či whistlebloweři se stávají postrachem nedemokratických režimů. "Jsem pevně přesvědčena, že nikdy neztratíte odvahu a budete ve své činnosti pokračovat. Stejně jako ty jsem i já blogerka a stejně jako ty se musím potýkat s politickým násilím, výhrůžkami přicházejícími z různých stran - ačkoli mladí mě považují za ikonu a sbírám ceny po světě. Jestli tě obviní z paktování s nepřítelem, odpověz jim, že všichni jsme součástí lidstva," uvedla v poděkování vietnamské blogerce.

Novinář a někdejší disident Jan Urban v laudatiu uvedl, že Pham je novinářkou nového typu. "Jí i nám všem bych přál, aby to naše poslání dokázala posunout o něco dál, protože naše generace zůstala stát na popisech nespravedlnosti a smutku. Přál bych jí, aby dokázala strhnout ostatní k tomu, aby snili o tom, co přijde, aby dokázala dávat naději," řekl.

Cenu za Pham převzala její přítelkyně May Nguyenová, která řekla, že zatímco Pham nemůže vycestovat ze své vlasti, jí zase na základě jejích aktivit zakázal režim do země přijet. "Největší nebezpečí komunismu spočívá v jeho nadání probouzet v každé lidské bytosti ty nejspodnější vlastnosti, cenu Homo Homini vidím v opačném směru, je to cesta člověka. Za Pham, za sebe, za aktivisty, které znám i neznám, děkuji. Tímto aktem převzetí jsem chtěla jen potvrdit své právo svobodně se rozhodnout a doufám, že se brzy uvidíme s Pham a bude u toho i cena Homo Homini," řekla.

Podle organizátorů ceny je Pham jednou z vůdčích postav vietnamského disentu a na svém blogu upozorňuje na nespravedlnosti páchané komunistickým režimem. Vysvětluje také Vietnamcům, že mají právo vystupovat proti represím.

Ve Vietnamu, který aktivisté označují za jednu z nejzkorumpovanějších zemí v Asii, drží komunistická strana v rukou soudní, zákonodárnou i výkonnou moc. Tamní úřady podle kritiků potlačují svobodu projevu a zasahují pravidelně proti disentu. Ti, kdo kritizují vládu na internetu či jinde, podle zahraničních agentur často končí ve vězení.

Největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě uvede letos 128 filmů. Prvním z nich byl dnes film Čističi, který viděli hosté slavnostního zahájení v kinech Lucerna a Světozor. Zachycuje práci takzvaných moderátorů obsahu na sociálních sítích, anonymních lidí, kteří rozhodují o tom, co se objeví na facebookové zdi, a jejichž práce, aniž je jejich osobním rozhodnutím, často znamená cenzuru.