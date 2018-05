Praha - Na osm českých a moravských hradů se od poloviny července vrátí putovní festival Hrady CZ, na němž v atraktivním prostředí památek vystoupí například Divokej Bill, Tomáš Klus, Mandrage, Škwor, Lenny a Slza. Příznivci taneční hudby se opět sejdou v areálu bývalého letiště v Milovicích ve středních Čechách, kde se od 2. do 4. srpna uskuteční drum&bassový festival Let It Roll Open Air 2018. Romantické prostředí opět po roce využijí také pořadatelé popově laděného Festivalu Okoř, který se tradičně uskuteční 25. srpna na louce pod hradem. ČTK o tom informovali pořadatelé akcí.

Festival Hrady CZ odstartuje 13. a 14. července na hradě Točníku. Akce pokračuje na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (20. - 21. července), na Švihově v Plzeňském kraji (27. - 28. července), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (3. - 4. srpna), na Veveří v Jihomoravském kraji (10. - 11. srpna), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (17. - 18. srpna), na Bouzově v Olomouckém kraji (24. - 25. srpna ) a na Bezdězu v Libereckém kraji (31. srpna - 1. září).

Kromě zavedených hudebníků jako jsou Tomáš Klus nebo Rybičky 48 se fanouškům představí kapely a interpreti, kteří na festivalu ještě nehráli. Mezi nimi například Škwor, Jelen nebo Marpo. "Mám tenhle festival moc rád už jenom proto, že tady hrají hudebníci různých stylů, takže si popovídám třeba s rapery, se kterými bych se jinak ani nesetkal," řekl ČTK Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill.

Organizátoři nově pořádají talentovou soutěž pro začínající kapely v jednotlivých regionech a plánují doprovodné sportovní aktivity. Bližší informace jsou na www.hradycz.cz.

Drum&bassový festival Let It Roll Open Air letos v Milovicích na začátku srpna nabídne tři stovky účinkujících i doprovodný program, včetně možnosti setkání s předními světovými dýdžeji a zástupci labelů. Program zahrnuje i ranní jógu, adrenalinové sporty i možnost nedalekého přírodního koupání. Akce, která čtyřikrát po sobě získal cenu Drum&Bass Arena Awards Best Festival - Nejlepší festival, přivítá například legendu drum&bass scény Andyho C, vizionářské trio Noisia i mladou hvězdu Wilkinsona.

Letos organizátoři přesunuli festivalové město do východní části letištní plochy a nabídnou větší počet scén. Loni festival navštívilo přes 20.000 lidí ze 64 zemí. Více informací na www.letitroll.cz.

Festival Okoř se letos 25. srpna bude konat po osmnácté. Jednodenní hudebním akce se na louce pod zříceninami hradu zúčastní například Chinaski, Michal Hrůza, Anna K, Xindl X nebo Yo Yo Band. Bližší informace na www.festivalokor.cz.