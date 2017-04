Skupina studentů na svačině na náměstí Sorbonny před stejnojmennou školou na snímku z 19. dubna 2017. Studenti pařížských univerzit budou v prezidentské volbě hlasovat hlavně pro centristu Emmanuela Macrona. Nacionalistka Marine Le Penová je u nich krajně nepopulární - to už by raději viděli v Elysejském paláci například levicového radikála Jeana-Luka Mélenchona, který s ni sdílí odpor vůči Evropské unii. Vyplývá to z rozhovorů, které někteří studenti poskytli ČTK, a potvrzuje to i trend mezi vysokoškolskými studenty ve Francii, který přinesl průzkum internetového serveru Diplomeo. První kolo prezidentských voleb se koná 23. dubna, druhé kolo je naplánováno na 7. května.

Skupina studentů na svačině na náměstí Sorbonny před stejnojmennou školou na snímku z 19. dubna 2017. Studenti pařížských univerzit budou v prezidentské volbě hlasovat hlavně pro centristu Emmanuela Macrona. Nacionalistka Marine Le Penová je u nich krajně nepopulární - to už by raději viděli v Elysejském paláci například levicového radikála Jeana-Luka Mélenchona, který s ni sdílí odpor vůči Evropské unii. Vyplývá to z rozhovorů, které někteří studenti poskytli ČTK, a potvrzuje to i trend mezi vysokoškolskými studenty ve Francii, který přinesl průzkum internetového serveru Diplomeo. První kolo prezidentských voleb se koná 23. dubna, druhé kolo je naplánováno na 7. května. ČTK/Vlachos Rémy

Paříž - Studenti pařížských univerzit budou v prezidentské volbě hlasovat hlavně pro centristu Emmanuela Macrona. Nacionalistka Marine Le Penová je u nich krajně nepopulární - to už by raději viděli v Elysejském paláci například levicového radikála Jeana-Luka Mélenchona, který s ni sdílí odpor vůči Evropské unii. Vyplývá to z rozhovorů, které někteří studenti poskytli ČTK, a potvrzuje to i trend mezi vysokoškolskými studenty ve Francii, který přinesl průzkum internetového serveru Diplomeo.

"Jednoznačně Macron," odpovídá student druhého ročníku politologie Albert, který na dubnovém sluníčku na náměstí Sorbonny před starobylou kaplí svaté Uršuly svačí bagetu. Volbu hlavy státu jako nadšený prvovolič se svými kolegy hodně probírá. Brání se přitom názorům starších voličů, že je nedávný člen socialistické vlády málo čitelný a politicky neukotvený.

"Všichni by chtěli jistotu na desítky let dopředu, ale v nynější globalizující se ekonomice to není možné. Všechny politické ideologie se stejně nakonec podřizují neustále se měnícím podmínkám reálné ekonomiky, pokud tedy nechtějí hospodářství své země poškodit," oponuje za souhlasného přikyvování několika jeho spolužáků.

Macron, který byl v socialistické vládě nynějšího prezidenta Françoise Hollandea a do svého programu jako politik znalý finančních trhů zařazuje mnoho liberálních prvků, se studentům tak jeví jako nejvhodnější kandidát. Sami rádi cestují, využívají mnoha studijních programů s výměnným pobytem po Evropě financovaných Evropskou unií, takže probruselská Macronova orientace jim také vyhovuje.

Hlasovat pro Le Penovou, která chce uzavřít hranice a zavést ochranářská opatření a která potíže svádí v zásadě na imigranty, je podle studentů nemyslitelné. Jejich odpor k vůdkyni Národní fronty, který se tradičně váže už na jejího předchůdce v čele strany a otce Jeana-Marieho Le Pena, známého svými antisemitskými výroky, jde daleko. Přitom na celonárodní úrovni není Le Penová u mladých bez šance. Dokonce už u žáků lyceí se drží v těsném sledu za Macronem se ztrátou pouhého jednoho procentního bodu, a to na 17 procentech středoškolských preferencí.

V případě, že by došlo na duel Le Penové s Mélenchonem v rozhodujícím druhém kole, raději by vysokoškolští studenti volili tohoto levicového politika, který ale proti EU také vystupuje. Sympatičtějí je jim už způsobem oslovování - Mélenchon podle médií nejlépe vede kampaň po internetu, využívá facebooku a twitteru k trefným poznámkám k současné vnitropolitické i zahraničněpolitické situaci. Také přišel jako první s novinkou současného vystoupení na několika shromážděních najednou - tedy na jednom byl doopravdy a na ostatních se na pódiu promítal jeho trojrozměrný hologram a ze zvukové aparatury se linul jeho bojovný hlas.

Podle březnového průzkumu serveru Diplomeo je celostátně 21 procent studentů pro Macrona a 17 procent pro Mélenchona. Na třetím místě by u nich skončil socialista Benoit Hamon s 13 procenty, který je celkově ale pátý v preferencích. Až po něm by se pak umístila Le Penová a za ní konzervativní kandidát François Fillon.

Přímo v Paříži ale Fillon šance mezi mladými neztrácí, i v celkovém hlasování by v rámci metropole mohl skončit v prvním kole i na druhém místě. "A vůbec, budete volit Macrona nebo Fillona?" zeptala se svých dvou zhruba 20letých kamarádek jedna dívka na nedalekém přechodu pro chodce. Jako by žádný další politik už nepřicházel v úvahu.

Majitel stánku s módními doplňky a převážně šátky a šálami ozdobenými Eiffelovou věží, který se utábořil nedaleko Sorbonny, také podporuje Fillona a nechápe "mladé", že jich takové "tři čtvrtiny" budou pro Macrona. "Vždyť je to pokračování Hollandeovy politiky, vůbec nic jiného," rozhorluje se bělovlasý pán, kterému může být k šedesáti. Podle něho za propad Fillona v preferencích mohou útoky médií vlastněných příznivci Macrona a Hamona, nikoli jeho skandály. I podle tohoto stánkaře přece v politice kradou všichni, takže je to skoro jedno.

Nedaleko od něho se na zastávce autobusu hlásí o přebytečné drobné muž, který se za drobnou úplatu jednoho eura přizná, že je invalidní důchodce a že vlastně dost dobře neví, kdo vůbec kandiduje. "Kdybych mohl volit, vybral bych toho, který slíbil univerzální příjem," ukáže ale, že je také částečně v obraze. Tedy pro Hamona. Muž má sice v pořádku doklady, platný občanský průkaz, ale k volbám nemůže. "Musel bych se prokázat například zaplacenými složenkami za šest měsíčních nájmů," poukazuje na komplikovaný systém dokazování trvalého pobytu muž, který nemá trvalé bydliště a dočasně bydlí u kamaráda.