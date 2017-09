Právě zveřejněno

Mladá Boleslav - Jan Klinger z Bakova nad Jizerou na Mladoboleslavsku je velkým obdivovatelem Škody Favorit, sám dva favority vlastní. Jeden v klasické civilní verzi, druhý závodní speciál. Podle něj jde o geniální auto, které má hlavu a patu, je snadné na údržbu a veškerý servis si jeho majitel zvládne udělat doma.

Historii favoritu sleduje už od samotného začátku, o vývoji auta četl v motoristickém časopisu Svět motorů. Jeho otec, v té době zaměstnanec mladoboleslavské automobilky, měl dokonce favorita z ověřovací série jako služební auto, tedy ještě předtím, než se vůz vůbec začal sériově vyrábět.

Model favorit byl uveden do prodeje v roce 1988, produkce pak byla ukončena v roce 1995. Klinger favoritů vystřídal několik. Dříve ho používal i na denní ježdění. Nyní vlastní stavem unikátní exemplář z roku 1989. Jeho červený favorit má najeto jen zhruba 18.000 kilometrů. Předchozí majitel s ním nejezdil v zimě ani za špatného počasí. Svému autu věnoval nadstandardní péči. "K tomuhle červenému jsem se dostal přes kamaráda, který ho servisoval. Pán ho nechtěl prodat spekulantovi, překupníkovi, který ho za rok se ziskem prodá. Já jsem se mu asi líbil, tak jsme si plácli," řekl Klinger. Interiér ani exteriér nenese ani nejmenší náznaky používání. "Já s tím autem v podstatě nejezdím. Vyjedu jednou, maximálně dvakrát za rok. Auto stojí v garáži pod plachtou," řekl majitel. Prodat favorita v budoucnu neplánuje, prý ho přenechá svému synovi jako cenného veterána.

Druhým Klingerovým favoritem je závodní speciál. "Ten závodní přišel ke mně domů až po tom civilním. Je to vlastně replika auta, které jsem už jednou měl a v letech 1996 až 2000 jsem s ním jezdil mistrovství republiky," řekl Klinger. Odhlášeného favorita koupil na konci roku 2013, s hotovým speciálem vyjel v březnu 2014. "V technickém průkazu je tedy jako rok výroby uveden rok 2014, protože šlo o regulérní stavbu," vzpomíná Klinger. Přestavba auta v závodní speciál mu tedy zabrala tři měsíce, podle jeho slov šlo o 400 pracovních hodin. Se stavbou mu pomáhal soused a kamarádi. Přestavba ho stála zhruba 150.000 až 200.000 korun. "150.000 je minimum, ale jde to postavit i za 600.000," dodal majitel. Od běžného sériového vozu se závodní speciál liší například upraveným motorem, převodovkou, závodními sedačkami, speciálními tlumiči nebo ochranným rámem. V loňském roce odjel s favoritem celkem tři závody, letos zatím dva, třetím bude v říjnu rallye v Příbrami.

Kromě samotného favoritu obdivuje Klinger značku Škoda jako takovou. Sám je v automobilce již 25 let zaměstnán. Během života vyzkoušel celou řadu modelů, mimo jiné Škodu 100, 120, Felicii, Fabii nebo Octavii. Právě Octavii nyní využívá k dennímu ježdění. "Každé auto má svoje, na dlouhé cestování s favoritem jsem ale už moc zpohodlněl. Octavie má klimatizaci a jezdí za pět litrů nafty, tomu se asi nedá konkurovat," dodal Klinger.

Škoda Favorit oslaví 16. září 30 let od svého oficiálního představení veřejnosti. Byl to první český automobil s motorem vpředu a pohonem přední nápravy. Na jeho vývoj měl tehdejší konstruktér Petr Hrdlička dva a půl roku, tedy zhruba polovinu času, který tato operace tehdy vyžadovala. Favorit se vyráběl v několika karosářských variantách, které ale vstoupily do výroby až po příchodu Volkswagenu do Škody Auto.