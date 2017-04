Washington/Houston (USA) - Americká ropná společnost Exxon Mobil se snaží od americké vlády získat povolení k obnově těžby u Černého moře se svým ruským partnerem, státní firmou Rosněfť. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. Exxon musel těžbu ukončit v roce 2014 kvůli sankcím, které Spojené státy zavedly vůči Rusku. Mluvčí Exxonu se k informacím zdrojů nechtěl vyjádřit.

Žádost Exxonu posuzuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jisté je, že bude posuzována velmi podrobně, protože jde o firmu, kterou vedl Rex Tillerson, současný ministr zahraniční USA. V době, kdy firmu řídil, udržoval Tillerson s Ruskem přátelské vztahy, včetně vztahů s prezidentem Vladimirem Putinem.

Exxon podle zdroje AP ministerstvo financí požádal o vyjmutí ze sankcí už v roce 2015, kdy byl prezidentem Barack Obama. Firma zatím dostala tři povolení na omezenou administrativní činnost s firmou Rosněfť.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že Tillerson sám sebe vyjmul na dobu dvou let z účasti na jakýchkoliv záležitostech týkajících se Exxonu a není zapojen ani do žádného rozhodování, která se Exxonu týkají. Tillerson skončil ve funkci generálního ředitele Exxonu koncem loňského roku. Zhruba 20 let se zná s Putinem, který Tillersonovi v roce 2013 udělil řád.

Podle sankcí zavedených po anexi ukrajinského Krymu v roce 2014 nesmějí americké firmy mimo jiné přesouvat vyspělé technologie pro těžbu z moře a břidlicových formací. Na černé listině se ocitl i ředitel ruského partnera Exxonu.

Tillerson ještě jako ředitel Exxonu s protiruskými sankcemi nesouhlasil. V roce 2014 akcionářům řekl, že sankce jsou zpravidla neúčinné a způsobují velmi rozsáhlé vedlejší škody.

Exxon Mobil se dohodl na společném podniku s Rosněftí v roce 2011. Protiruské sankce už firmu stály stovky milionů dolarů a v roce 2015 Exxon oznámil, že jeho možné ztráty spojené se společným podnikem s Rosněftí by mohly činit až jednu miliardu dolarů (více než 25 miliard Kč). Pokud by sankce byly zrušeny, Exxon by mohl pokračovat v průzkumu a těžbě v lukrativních oblastech v Černém moři, na Sibiři a v arktické části Ruska.