Právě zveřejněno

Praha - Bývalý poslanec za ODS Marek Šnajdr se jako svědek v kauze tzv. trafik ohradil proti tomu, že by od premiéra Petra Nečase potřeboval zajistit funkci výměnou za složení poslaneckého mandátu. Vždy se o sebe a svou rodinu dokázal postarat sám, vypověděl dnes u soudu. Nečas, jeho manželka Jana a exnáměstek ministra zemědělství Roman Boček čelí obžalobě z toho, že Šnajdra a další dva zákonodárce podplatili funkcemi kvůli prosazení vládního daňového balíčku. Bývalý poslanec Petr Tluchoř vyloučil, že by mu někdo za složení mandátu nabídl funkci. Tvrzení o podplácení premiérem Nečasem označil za fake news.

"Velmi ješitně se mě dotýká, že bych při mých znalostech, schopnostech a profesním životopisu potřeboval od kohokoliv, aby mi zajišťoval živobytí," prohlásil u Obvodního soudu pro Prahu 1 Šnajdr. Zdůraznil, že se už před vstupem do politiky pohyboval ve vysokých funkcích. "Žádnou nabídku ohledně mého dalšího působení jsem nedostal, žádnou jsem nepotřeboval," řekl ke svému odchodu ze Sněmovny.

"Při vší skromnosti si mohu dovolit říct, že jsem nikdy nebyl šedá myš, ale politik s poměrně výrazným vlivem. Kauza trafik přitom navozuje situaci, že někdo potřebuje, aby mu někdo zajistil určité místo, obživu," podotkl.

Šnajdr, Petr Tluchoř a Ivan Fuksa patřili v ODS k takzvaným rebelům, kteří v roce 2012 nesouhlasili s balíčkem daňových změn. Jeho schválení nakonec umožnili tím, že se vzdali poslaneckých mandátů. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách. Policie původně v kauze trafik obvinila i tuto trojici, Nejvyšší soud ale dospěl k závěru, že exposlance nelze v této věci stíhat. Muži pak chtěli po státu téměř desetimilionové odškodné, nakonec po dohodě dostali částky v řádu statisíců korun.

Šnajdr dnes také řekl, že složení mandátu považoval za nejférovější postup. "Odmítl jsem se nechat zatlačit většinou k něčemu, co jsem nechtěl," popsal. Připustil, že v jeho kroku byl i "drobný kus politického kalkulu" - předpokládal, že až občanským demokratům klesnou preference, většina ODS se přikloní k jeho názoru a umožní mu tím návrat do vysoké politiky.

Kauza trafik vedla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády. Obžalovaní vinu odmítají. Nečas dříve uvedl, že nikomu nic nenabízel, pouze se snažil řešit rozkol v ODS. Expremiérovi a Bočkovi hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm, protože navíc čelí obžalobě z krácení daní u luxusních darů, mimo jiné u drahých kabelek nebo kožichů.

Exposlanec Tluchoř označil tvrzení v kauze trafik za fake news

Bývalý poslanec za ODS Petr Tluchoř vyloučil, že by mu někdo nabídl funkci za složení mandátu. Tvrzení státního zastupitelství o podplácení trojice zákonodárců někdejším premiérem Petrem Nečasem (ODS) dnes u soudu označil za fake news, tedy za záměrně šířenou falešnou zprávu.

V kauze tzv. trafik, která vedla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády, čelí obžalobě expremiér, jeho manželka Jana a bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. "Kategoricky vylučuji, že by mi učinili nabídku, slib, či mi dokonce dali jakýkoliv úplatek. Vylučuji, že by to mým prostřednictvím učinili směrem k mým kolegům Ivanu Fuksovi a Marku Šnajdrovi. Vylučuji, že bych o to já osobně žádal," vypověděl k tomu u Obvodního soudu pro Prahu 1 Tluchoř.

Příběh o tom, že Nečas si příslibem lukrativních postů pro něj, Šnajdra a Fuksu zajistil schválení vládního daňového balíčku, se podle Tluchoře nikdy nestal a státní zástupci se jej snaží "slepit z několika střípků".

K rozhodnutí, že za složité situace v ODS složí mandát, prý v listopadu 2012 dospěl jako první Šnajdr, který to Tluchořovi zatelefonoval. Tluchoře to prý do té chvíle nenapadlo, ale nápad se mu zalíbil. Na setkání v Hrzánském paláci pak později premiérovi "absolutně nepodmíněně" sdělil, že se Šnajdrem a s Fuksou ze Sněmovny odejdou. "Na schůzce jsme se rozhodně nebavili o tom, že bych měl dostat nějakou funkci," uvedl.

K soudu jsou dnes jako svědci předvoláni i další občanští demokraté. Jejich výpovědi sleduje z lavice obžalovaných jen Nečas s manželkou, Boček se z jednání předem omluvil.