Praha - Bývalý náměstek na ministerstvu financí Ondřej Závodský žaluje vládu kvůli svému odvolání z funkce. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Důvodem výpovědi bylo podle Závodského to, že nařídil prověřování holdingu Agrofert a služebního bytu nynější ministryně Aleny Schillerové (za ANO). Nařčení pana Závodského odmítám, sdělila ČTK Schillerová. Agrofert vlastnil do února 2017 premiér v demisi a exministr financí Andrej Babiš (ANO), poté firmu přesunul kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Podobné žaloby podali podle Info.cz i bývalí náměstci z ministerstev zemědělství a práce Jiří Jirsa a Petr Hejduk.

Na postu náměstka byl Závodský zhruba od začátku roku 2014 do konce loňského roku, do funkce ho navrhli lidovci. Babišova vláda zrušila k začátku letošního roku sedm desítek míst na ministerstvech a úřadu vlády. Na ministerstvu financí byly zrušeny dvě z osmi sekcí, včetně sekce majetku státu vedené Závodským. Své odvolání označuje Závodský za účelové a podal kvůli tomu žalobu k Městskému soudu v Praze.

Důvodem odvolání z funkce bylo podle Závodského například to, že jako náměstek zahájil prověrku hospodaření Agrofertu na státních pozemcích. Dalším důvodem bylo podle něj to, že nechal prověřit, zda tehdejší náměstkyně ministra financí a nyní ministryně Schillerová platila adekvátní nájemné za pronájem státního bytu v centru Prahy. Za byt 1+1 Schillerová platila podle médií zhruba 5000 korun měsíčně včetně poplatků.

"Nařčení pana Ondřeje Závodského naprosto odmítám," reagovala na vyjádření exnáměstka ministryně financí. "Zmiňovaná šetření probíhají a jsou v gesci příslušných útvarů. Jsou prováděna řádně, v souladu se všemi právními přepisy. Trvám na tom, aby byly výsledky obhajitelné při případném dalším přezkumu jakoukoli nezávislou institucí, jež pro vyloučení jakýchkoli dalších pochybností uvítám, včetně posouzení ceny mého předchozího využívání ubytovny Finanční správy," doplnila.

Žaloby kvůli personálním změnám na ministerstvech podali také bývalý náměstek z ministerstva zemědělství Jirsa a exnáměstek z ministerstva práce a sociálních věcí Hejduk. Jirsova žaloba ale podle Info.cz míří zatím celkově na systémové změny na ministerstvech schválené loni v prosinci Babišovou vládou. Sám Jirsa totiž ještě oficiálně odvolán nebyl. "Nedostal jsem do ruky rozhodnutí ministerstva," řekl serveru. Až bude jeho odvolání potvrzeno, podá kvůli tomu další žalobu.