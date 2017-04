Brusel - Letošní Cenu Evropské unie za literaturu získala za román Jezero česká spisovatelka Bianca Bellová. ČTK to dnes oznámilo tiskové oddělení Zastoupení Evropské komise v ČR. Ocenění spojené s odměnou 5000 eur (asi 135.000 Kč) je určeno mladým evropským autorům a má jim pomoci prosadit se na mezinárodní scéně. Kniha Jezero, vyprávějící drsný příběh dospívajícího chlapce v neurčitém časoprostoru, letos zvítězila i v české soutěži Magnesia Litera.

Vítězové letošního ročníku evropské ceny, kteří byli dnes vyhlášeni, slavnostně převezmou ocenění v neděli 23. května v Bruselu.

Cena Evropské unie za literaturu se uděluje od roku 2009 a každoročně ji získávají autoři zpravidla z 12 vybraných zemí. Cílem ocenění je vyhledávat talentované autory a zajistit vydání jejich děl v zahraničí, aby se dostala k širšímu publiku. To by podle představ Evropské komise mělo přispět k obohacení evropských kultur a k většímu pochopení mezi národy. Přeloženo bylo přes šest desítek vítězných knih, každá v průměru do tří až čtyř jazyků.

Z Čechů získali v minulosti evropskou cenu za literaturu Tomáš Zmeškal a Jan Němec. Zmeškal se stal jejím laureátem v roce 2011, kdy byl oceněn za román Milostný dopis klínovým písmem. Němcovi byla cena udělena o tři roky později za román Dějiny světla.

Letošní česká vítězka evropské ceny v románu Jezero zasadila příběh chlapce Namiho, který pátrá po své matce, do exotického prostředí připomínajícího vysychající Aralské jezero. Sugestivní dojem příběhu umocňuje poetický jazyk a obraznost, které kontrastují s líčením všudypřítomné brutality.

Bellová, která má bulharské kořeny, pracuje jako překladatelka a tlumočnice z angličtiny. Debutovala knihou Sentimentální román (2009), následovaly novely Mrtvý muž (2011) a Celý den se nic nestane (2013). Vydala i řadu povídek.