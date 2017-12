Brusel - Evropská komise (EK) dnes došla k závěru, že v Polsku hrozí jasné riziko závažného porušení vlády práva a spustila postup, na jehož konci zemi hrozí pozastavení hlasovacích práv v Evropské unii. Mluvčí polské vládní strany to označila za politicky motivované rozhodnutí. Polský prezident po zveřejnění závěru komise oznámil, že podepíše dva ze sporných justičních zákonů.

Německo a Francie avizovaly, že postup EK podpoří, Maďarsko naopak hodlá krok, který podle něj porušuje suverenitu Polska, vetovat. Český premiér Andrej Babiš doufá, že Polsko Evropskou komisi přesvědčí, že vláda práva v zemi ohrožena není.

Zahájení řízení podle prvního místopředsedy komise Franse Timmermanse předcházely dva roky opakovaných neúspěšných snah o konstruktivní dialog s Varšavou, které se týkaly především polské reformy soudního systému. Komise se proto dnes obrátila na ostatní členské země EU, aby posoudily, zda v Polsku je skutečně právní stát v ohrožení.

Postup, který EK dnes zahájila, umožňuje článek sedm lisabonské smlouvy, která platí od roku 2009 a upravuje fungování unie. Dosud jej ale komise nikdy nepoužila. Polsko nyní dostalo tři měsíce, aby věc ještě vyřešilo, a pokud se tak stane, je komise připravena postup zastavit.

Mluvčí polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Beata Mazureková dnešní krok komise označila za politicky motivovaný. Naznačila, že sankce EU mohou souviset s odmítáním Polska přijmout muslimské migranty. Ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro na krok Bruselu reagoval konstatováním, že Polsko bude v "reformě" soudního systému pokračovat. "Jde o politiku, ne o vládu práva," prohlásil ministr.

Prezident Duda v podvečer oznámil, že podepíše dvojici norem, která posiluje vliv vládnoucích politiků na personální obsazení soudů. Zákony o nejvyšším soudu a o soudcovské radě mimo jiné umožňují parlamentu ovládanému PiS vybírat členy klíčové rady, o nichž dosud zákonodárci nerozhodovali. Duda zdůraznil, že jde o kompromisnější verze zákonů oproti těm, které v létě nečekaně vetoval, avšak někteří experti v nich přesto vidí snahu o ovládnutí justice.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker krátce po oznámení začátku procedury pozval nového polského premiéra Mateusze Morawieckého na 9. ledna k jednání do Bruselu. Mluvčí polské vlády Joanna Kopcińská uvedla, že je Morawiecki ochotný se takové schůzky zúčastnit.

Na konci dnes zahájeného procesu by mohlo Polsko přijít o hlasovací práva. To by vyžadovalo předchozí jednomyslné rozhodnutí všech ostatních 27 zemí, že v Polsku jsou závažně porušovány základní hodnoty EU.

Krok komise dnes podpořilo Německo a Francie. Mluvčí německé vlády Steffen Seibert upozornil, že rozhodnutí předcházel konstruktivní a intenzivní dialog. "Francie komisi v tomto postupu naprosto podporuje," řekla francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová. Naopak maďarský vicepremiér Zsolt Semjén uvedl, že jeho země je připravena řízení vůči Polsku vetovat, neboť porušuje suverenitu Polska.

Český premiér Babiš vyjádřil naději, že Polsko komisi přesvědčí, že vláda práva v zemi ohrožena není. Česko podle něj zareaguje na základě výsledku jednání Junckera s Morawieckým. S polským premiérem si dnes Babiš kvůli situaci telefonoval.