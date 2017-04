Praha - Elektronická evidence tržeb (EET), která byla spuštěna od loňského prosince, by měla letos a příští rok přinést do státní kasy v úhrnu navíc 22,6 miliardy Kč. V roce 2019, tedy po náběhu všech fází EET, by to mělo být dalších 1,8 miliardy korun. Vyplývá to z aktualizované verze Konvergenčního programu, kterou má ČTK k dispozici.

EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Od startu EET do dneška eviduje tržby zhruba 143.000 podnikatelů. Třetí fáze začne 1. března 2018. Týkat se bude stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí také kadeřnice, vybraní řemeslníci, opraváři domácích spotřebičů nebo astrologové.

Stát by měl více peněz díky evidenci tržeb získat nejen z daně z přidané hodnoty, ale i z daní podnikatelů a firem a ze sociálního pojištění. U daně z příjmu fyzických osob by tak měla EET letos přinést 3,4 miliardy a v roce 2018 pak 3,3 miliardy korun. V rámci inkasa DPH podle odhadů přinese EET letos 4,5 miliardy Kč a za rok 2,7 miliardy korun. Odhady již v sobě mají započítanou i jednorázovou daňovou slevu na náklady spojené se zavedením EET.

Další peníze státu by mělo přinést i od loňska zavedené kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty (DPH). Letos by si tak měl rozpočet přijít navíc v souvislosti s hlášením na dvě miliardy korun a příští rok na další tři miliardy korun. Loni to bylo podle dřívějších odhadů ministerstva financí deset až 12 miliard korun.

"Z pohledu příjmové strany veřejných financí jsou jednoznačnou prioritou vyšší daňové příjmy bez nutnosti zvyšování daňového zatížení," uvádí ministerstvo v materiálu.

Celkově stát loni získal na DPH 350 miliard korun, na dani z příjmu firem 165 miliard Kč a na dani z příjmu fyzických osob 172 miliard korun.

Dopady opatření omezujících daňové úniky:

(meziroční diskreční opatření, v mld. Kč)

2017 2018 2019 2020 Elektronická evidence tržeb 13,4 9,2 1,8 - - Daň z příjmů fyzických osob 3,4 3,3 0,5 - - Daň z příjmů právnických osob 1,7 1 0,2 - - Příspěvky na sociální zabezpečení 3,8 2,2 0,5 - - Daň z přidané hodnoty 4,5 2,7 0,6 - Kontrolní hlášení 2 3 - - - Daň z přidané hodnoty 2 3 - - CELKEM 15,4 12,2 1,8 -

Zdroj: Konvergenční program ČR, MF