Valletta - V jednáních mezi Řeckem a jeho věřiteli z řad zemí eurozóny se dosáhlo shody na klíčových reformách, které umožní odblokovat nové peníze ze záchranného programu. Díky dosaženému pokroku se v příštích dnech budou moci do Atén vrátit vyjednávači k jednáním o dohodě na druhé přezkoumání řeckého záchranného programu. Řekl to po zasedání euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, který schůzkám ministrů financí eurozóny předsedá.

"Máme shodu na hlavních prvcích reformních opatření z hlediska rozsahu, načasování a posloupnosti a v příštích dnech budeme na tomto základě dál stavět," řekl Dijsselbloem po schůzce na Maltě. Návrat věřitelské mise do Atén časově nespecifikoval.

Jakmile se vyjednávači do Atén vrátí, bude to znamenat, že dohoda na odborné úrovni je na spadnutí. Tuto dohodu pak ještě budou muset schválit ministři zemí eura.

Řecko v příštích týdnech přijme zákony dohodnuté s věřiteli, řekl po schůzce řecký ministr financí Euklidis Tsakalotos. Řecko souhlasilo s tím, že od roku 2019 sníží výdaje na důchody o jedno procento ročního výkonu ekonomiky a o rok později sníží hranici nezdaněných příjmů. Pokud Atény splní dohodnuté cíle, jejichž uskutečnění spadá až do doby po ukončení záchranného programu, budou moci snížit daně, uvedla agentura Reuters.

Věřitelé zahájili nová jednání se zástupci Řecka na konci února a obě strany jednají o reformách, které jsou nutné k uvolnění dalších peněz ze záchranného programu pro tuto zemi. Rozhovory kvůli neshodám na některých tématech nabraly velké zpoždění.

Řecko se předloni dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo v průběhu tří let dostat až 86 miliard eur (2,3 bilionu Kč). Pokud by si Řecko další peníze ze záchranného programu včas nezajistilo, hrozilo by, že Atény v červenci neuhradí splátky dluhů v částce kolem 7,5 miliardy eur.