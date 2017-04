Londýn - Euro v úvodu obchodování v Asii posílilo vůči dolaru o dvě procenta a vyšplhalo se na 1,09395 USD, tedy nejvýše za zhruba pět a půl měsíce. Jednotná evropská měna tak reaguje na odhady výsledků prvního kola prezidentských voleb ve Francii, podle kterých zvítězil centristický kandidát Emmanuel Macron.

Do druhého kola prezidentských voleb podle odhadů postupuje také kandidátka krajní pravice Marine Le Penová, která ve své kampani slibovala odchod Francie z eurozóny a návrat francouzského franku. Trhy se obávaly, že s Le Penovou by do druhého kola mohl namísto Macrona postoupit kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon, který patří rovněž mezi euroskeptiky.

Jednotná evropská měna se vůči dolaru dostala nejvýše od 10. listopadu, tedy od prvního dne po oznámení výsledků prezidentský voleb ve Spojených státech. Euro posiluje také k dalším předním světovým měnám. Vůči japonskému jenu krátce po začátku obchodování vykazovalo nárůst o tři procenta na pětitýdenní maximum 120,905 JPY a vůči britské libře si připisovalo 1,4 procenta na zhruba 0,85 GBP, napsala agentura Reuters.

"Domnívám se, že lidé si budou celkem jistí tím, že Macron ve druhém kole vyhraje, což znamená pro trh úlevu. Euro bude těžit z poklesu rizika rozpadu eurozóny," uvedl analytik Paul Lambert ze společnosti Insight Investment Management. Upozornil, že Le Penová bude mít ve druhém kole ve srovnání s Macronem větší problémy získat výraznější podporu od lidí, kteří pro ni v prvním kole nehlasovali.