Paříž - Hlavní vyjednávač Evropské unie pro brexit Michel Barnier připustil možnost, že unie a Británie nakonec nedospějí k žádné dohodě o rozluce. Všichni by se na to měli připravit, řekl v rozhovoru s francouzským nedělníkem Journal du Dimanche.

Barnier řekl, že EU se na možnost, že Brusel a Londýn nedospějí k dohodě, připravuje, i když on si to nepřeje. Podle něj by to Británii vrátilo zpátky o 44 let, tedy do doby před vstupem země do EU. "Každý by se na to měl připravit, státy i podniky - my sami se na to technicky připravujeme," zdůraznil Barnier.

Bez příslušné dohody se Británie 29. března 2019, v den svého odchodu z EU, podle Barniera ocitne v režimu společného práva Světové obchodní organizace (WTO) a EU s ní bude mít podobné vztahy jako například s Čínou.

Evropská unie dala v pátek Londýnu dva týdny na to, aby vyjasnil své pozice ohledně podmínek "rozvodu" tak, aby mohl summit Evropské unie v polovině prosince rozhodnout o posunu rozhovorů do jejich druhé fáze, tedy například k nové vzájemné obchodní dohodě.

"Přejeme si dosáhnout dohody do 15 pracovních dnů, s ohledem na Evropskou radu 14. a 15. prosince," dodal vyjednávač EU. "V současnosti tak daleko nejsme," dodal Barnier. "Schůzka bude odložena, pokud pokrok nebude dostatečný," dodal. Jednání o obchodní dohodě by pak podle agentury AFP mohla být zahájena až v únoru nebo březnu. Barnier potvrdil, že od ledna by jinak mohly začít rozhovory o dalších aspektech budoucích vztahů.

Londýn s Bruselem se pře například o to, jak zamezit obnovení "tvrdé" hranice mezi Británií a Irskem po brexitu. "Tragický konflikt mezi protestanty a katolíky se neodehrál tak dávno... Neudělám nic, co by oslabilo tento mírový proces," zdůraznil Barnier.

Ostatních 27 evropských zemí chce v rozhovorech s britskou stranou přednostně vyřešit tři okruhy otázek. Kromě hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou jsou to práva občanů a finanční vyrovnání.