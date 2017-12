Brusel - Přechodné období po britském odchodu z EU na konci března 2019 by nemělo trvat déle než do 31. prosince 2020 a po celou tuto dobu by Británie pokračovala v celní unii i jednotném trhu se všemi jeho svobodami. Novinářům v Bruselu to dnes řekl unijní vyjednávač pro brexit Michel Barnier, když představoval doporučení pro další fázi jednání s britskou stranou odsouhlasená Evropskou komisí.

O posunu jednání s Londýnem do druhé fáze rozhodlo 27 šéfů států a vlád ostatních zemí unie v pátek na summitu v Bruselu. Komise nyní v doplňku směrnic pro jednání nabídla podrobnosti o unijní představě přechodného období. O to požádala ve svém projevu ve Florencii britská premiérka Theresa Mayová, která si představovala dvouleté období.

"Nemělo by docházet k účelovému výběru některých výhod," upozornil dnes Barnier. Všechny čtyři svobody spojené s jednotným unijním trhem budou muset v Británii platit po celou dobu přechodného období stejně, jako veškeré unijní právo. Od konce března 2019 však bude Británie vůči EU takzvanou "třetí zemí" a tak už nebude zastoupena "v orgánech, institucích a jiných subjektech unie".

Konec roku 2020 byl podle Barniera stanoven s ohledem na konec stávajícího víceletého finančního rámce EU.

Británie v přechodném období bude v souladu s pravidly EU dál podléhat dohledu agentur EU, Evropské komise i unijního soudu. "Platit bude dál evropský regulační rámec a veškeré evropské politiky," přiblížil vyjednávač představu Evropské komise, kterou nyní bude muset podpořit všech 27 států bloku.

"Znamená to, že v přechodném období si Británie ponechá všechny výhody, ale také všechny povinnosti související s jednotným trhem, celní unií a našimi společnými politikami," vysvětlil Barnier.

Postoj komise podle něj odráží i pohled podnikatelů, kteří v souvislosti s brexitem volají po co největší stabilitě a kontinuitě stávajícího regulačního rámce. "Nechtějí se na změny adaptovat dvakrát. Čili stávající regulační rámec by měl zůstat plně na místě do chvíle, než přijde na konci přechodného období finální změna. Na tu se ale samozřejmě musí začít připravovat už teď," míní unijní vyjednávač.

Doporučení přijatá dnes komisí také připomínají, že dohoda o podobě budoucí smlouvy o brexitu, která umožnila páteční rozhodnutí summitu, teprve musí být převedena do konkrétního právního textu. Potřeba tak bude dokončit dojednávání všech otázek souvisejících se samotným brexitem.

Jediným právním základem pro přechodné období je podle Barniera "rozvodový" článek 50 lisabonské smlouvy. A podoba přechodného období se tak také stane součástí této smlouvy o odchodu Británie z EU. "Musíme její obsah dokončit do října 2018," poznamenal vyjednávač. Rada, europarlament a britský parlament totiž musí dostat čas na ratifikaci.