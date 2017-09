Praha - Atmosféra v Evropské unii je ve srovnání s loňským rokem úplně jiná, ustoupilo riziko antievropského populismu i obavy z nakažlivosti brexitu, míní český velvyslanec při EU Martin Povejšil. V rozhovoru pro ČTK uvedl, že sedmadvacítka dostává šanci nabrat druhý dech a přemýšlet, co bude dál. Česká republika podle něj je ve většině unijních debat konstruktivním partnerem. Pověst Česka sice utrpěla několik šrámů, ale obraz Čechů je podle něj lepší, než si představují.

"Ve srovnání se situací před rokem čili ve stínu brexitu i ve srovnání s podzimem loňského roku, který byl zase ovlivněn americkými volbami, se atmosféra v Evropě kompletně změnila," hodnotil Povejšil náladu uvnitř sedmadvacítky.

Potvrzením jsou podle něj výsledky voleb z poslední doby, v nichž lidé většinou podpořili proevropskou politiku. "Rakouské prezidentské volby, nizozemské volby, francouzské volby jako kdyby řekly, že riziko antievropského populismu, který jsme všichni cítili, bylo překonáno," uvedl.

Šéf českého zastoupení při EU se také domnívá, že uvnitř členských států oslabily tendence následovat Velkou Británii a z EU vystoupit. "Brexit tu s námi zůstává, ale řekl bych, že přestal mít ten náboj nakažlivosti pro ostatní evropské země," řekl. Vyjádřil také přesvědčení, že Evropská unie se s odchodem Britů vyrovná, ať se odehraje podle jakéhokoliv scénáře. "Všichni se snažíme o to, aby to šlo tou méně bolestivou čili vyjednanou cestou. Ale i kdyby mělo dojít k tomu pádu z útesu, tak si myslím, že to EU zvládne," řekl.

Zklidnění nálady v EU pomáhá fakt, že se zlepšuje ekonomická situace, míní diplomat. Momentální hospodářský růst je podle něj udržitelný i do budoucna. "Predikce na příští rok jsou pozitivní, což vytváří určitý ekonomický a v důsledku toho i politický polštář, aby, jak mnozí říkají, EU nabrala druhý dech a přemýšlela, co bude dál," uvedl Povejšil.

Významným prvkem v dynamice unijního uspořádání je podle diplomata také energické působení nového francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. "Je vidět, že se snaží vystoupit z tradičních rámců a natahovat ruku v různých směrech, aby byl schopen prezentovat a vysvětlit své národní priority," popsal Povejšil. Dokladem toho podle něj je nedávné setkání Macrona s představiteli tzv. slavkovského formátu, tady rakouským kancléřem Christianem Kernem, slovenským premiérem Robertem Ficem a předsedou české vlády Bohuslavem Sobotkou. Schůzka v tomto netradičním složení ukazuje, že uzavírání aliancí a vyjednávání v EU je možné vést bez ohledu na zažité stereotypy, podotkl Povejšil.

V případě Česka podle něj neplatí mediální nálepka věčně nespokojené země. "Česká republika v naprosté většině jednání má velmi vstřícný a konstruktivní přístup. To, že nejsou vidět ta pozitiva nebo všechno, co přinášíme do debat, to je smutná realita," řekl.

Povějšil připustil, že jsou témata, v nichž Česko tento přístup neuplatnilo. Odmítl však, že by bylo obecně vnímáno jako unijní potížista. "Máme tendence sami sebe vidět ještě mnohem hůř, než nás vidí ostatní. Ale realita ve všech případech, i když si už myslíme, že už s námi je amen, je vždycky o několik stupňů šedi světlejší," řekl.