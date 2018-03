Ankara - Turecká armáda obklíčila severosyrské město Afrín, které je hlavním městem stejnojmenné oblasti, a brzy hodlá vstoupit do jeho centra. Podle agentury Reuters to dnes v televizním projevu vysílaném z Ankary řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Turecko bojuje v severosyrském Afrínu od 20. ledna proti kurdským milicím YPG, které považuje za teroristy napojené na tureckou Stranu kurdských pracujících (PKK). Ve čtvrtek turecká armáda a její spojenci obsadili severosyrské město Džindírs. Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) v turecké ofenzivě v oblasti Afrín zahynulo od ledna 199 civilistů včetně 32 dětí. Turecko tvrdí, že se vojsko civilním cílům vyhýbá a útočí jen na pozice YPG.

Situace v Afrínu přiměla kurdsko-arabskou koalici, která má své oddíly na východě Sýrie a bojuje proti radikálům z Islámského státu (IS), přesunout 1700 svých bojovníků právě do Afrínu na pomoc YPG. USA, jež vedou mezinárodní koalici v bojích proti Islámskému státu, přiznaly, že turecká ofenziva na severu Turecka zpomalila operace proti IS.