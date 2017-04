Istanbul - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes na jednom z posledních shromáždění před nedělním referendem apeloval na občany Istanbulu, aby podpořili navrhované ústavní změny. Turecko jimi podle jeho slov získá stabilitu a vytvoří podmínky pro blahobyt. Úpravy mají přinést změnu současného parlamentního systému na prezidentský. Podle průzkumů se je chystá podpořit zhruba 51 až 52 procent Turků.

Kampaň má oficiálně skončit dnes v 17:00 SELČ. Erdogan má do té doby vystoupit na čtyřech akcích a premiér Binali Yildirim na pěti. Všechny se konají v Istanbulu.

"Nová ústava zajistí stabilitu a důvěru, nezbytnou pro rozvoj a růst země," řekl Erdogan na setkání s voliči v istanbulské čtvrti Tuzla. Požádal, aby lidé návrh změny schválili a umožnili tak Turecku "vkročit do budoucnosti". "Je to Ano pro jeden národ? Je to Ano pro jednu vlajku? Je to Ano pro jednu vlast? Je to Ano, pro jeden stát? Ano, Ano, Ano," odpověděl si Erdogan na své otázky. Kritici změny označují za nastolení režimu jednoho muže.

Referendum se koná v době, kdy v Turecku stále platí výjimečný stav, vyhlášený po loňském nezdařeném puči.

K urnám má právo přijít 55 milionů Turků. Volební místnosti budou v neděli otevřeny do 16:00 nebo 17:00 SELČ, protože hlasovací doba je v západním a východním Turecku o hodinu posunuta. První výsledky by mohly být známy kolem půlnoci. Zveřejňování průzkumů o hlasování pořizovaných ve volebních místnostech je v Turecku zakázáno, dokud to nepovolí volební komise. Očekává se, že by tento zákaz mohl být zrušen kolem 20:00 SELČ.

Svůj hlas v rámci referenda již mohli odevzdat Turci v diaspoře. Podle volební komise přišlo z 57 zemí přes 1,3 milionu hlasovacích lístků.