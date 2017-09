Štrasburk - Europoslanci vyzvali Evropskou komisi, aby stanovila priority pro další fungování programu Erasmus+, který umožňuje výměnné vzdělávací pobyty žáků, studentů a učitelů. Do programu, který dostal přiděleno z rozpočtu unie 14,7 miliardy eur (384 miliard Kč) na léta 2014 až 2020, Evropská komise podle europoslankyně Michaely Šojdrové zahrnuje nové iniciativy, i když rozpočet zůstává stejný.

"Žádáme komisi, aby řekla jasně, jakým způsobem hodlá program Erasmus+ financovat. V tuto chvíli jsou totiž do Erasmu+ vkládány nové iniciativy, které odebírají peníze na standardní, již fungující projekty programu Erasmus," řekla ČTK Šojdrová. Jako příklad uvedla rodící se Evropské sbory solidarity, v jejichž rámci mají mladí lidé pomáhat například při obnově po přírodních katastrofách, ve střediscích pro žadatele o azyl či v sociálních centrech.

"Ano, chceme, aby se mladí lidé zapojili do solidárních akcí, ale bez nových finančních prostředků odmítáme zapojení této iniciativy do programu Erasmus+," dodala česká europoslankyně.

Šojdrová naopak navrhuje, aby byl program Erasmus+ dostupný pro více studentů a učitelů, a ne aby peníze určené pro něj byly využívány jinde. "Osobně si myslím, že učitel, který má učit cizí jazyk, by měl strávit několik měsíců - minimálně jeden měsíc - v prostředí jazyka, který vyučuje," uvedla Šojdrová, podle které je Erasmus jedním z nejúspěšnějších programů EU.

Dojednána zatím není otázka vztahu s Británií po jejím vystoupení z EU v roce 2019. "Apelujeme na Evropskou komisi, aby zajistila, že Británie dofinancuje do rozpočtu programu Erasmus+ to, co se zavázala, což je poměrně velká část rozpočtu," řekla ČTK Šojdrová. Europoslanci v dnešní rezoluci nicméně uvedli, že podporují, aby i po brexitu pokračovala výměna studentů a učitelů i mezi unií a Británií.

Erasmus+ je vzdělávací program EU, který vznikl v roce 2014, kdy nahradil program Erasmus a sloučil několik dalších předchozích vzdělávacích programů. Původní program Erasmus vznikl v roce 1987 jako unijní projekt pro výměnné pobyty vysokoškolských studentů. Později byl rozšířen na vzdělávací a výměnné pobyty žáků středních škol a učňovských oborů i učitelů.

Zatímco v roce 1987 se výměnných pobytů v rámci tohoto programu účastnilo na 3250 studentů z 11 zemí, v současnosti je to ročně kolem 300.000 studentů a přes 52.000 učitelů z více než 30 zemí, včetně států mimo EU - Turecka, Makedonie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.