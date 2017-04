Hradec Králové - Občanské průkazy s elektronickým čipem by mohly začít fungovat v roce 2018. Při zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Nové průkazy by měly umožnit vyřizovat některé záležitosti s úřady bez jejich návštěvy. Stát podle Sobotky připravuje i další projekty, například elektronickou neschopenku či takzvaný e-recept.

Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) ale dnes na konferenci upozornil na pomalé uskutečňování projektů takzvaného e-Governmentu, tedy elektronizace veřejné správy. V oblasti informačních technologií ve státní správě prý vidí řadu věcí, které odporují zdravému rozumu.

Premiér Sobotka řekl, že ministerstvo vnitra je na zavádění občanských průkazů s elektronickým čipem připraveno, ale je třeba dokončit schválování zákona, který už delší dobu leží v Parlamentu. Elektronické průkazy budou podle něj vydávány zdarma.

Elektronická neschopenka by měla podle Sobotky omezit administrativu, umožnila by také lepší kontrolu. Premiér dnes také označil za důležité, aby v příštím roce začal fungovat takzvaný elektronický recept. "Je to věc, která sníží administrativu v oblasti zdravotnictví a umožnila by lepší kontrolu, jak vynakládáme finanční prostředky na léky," řekl.

Babiš dnes uvedl, že v oblasti e-Governmentu vidí spoustu plánů, ale jejich realizace je pomalá. "Potřebná legislativa je pomalu schvalována, strategické dokumenty a projekty váznou v nekonečném projednávání," řekl vicepremiér. Ve svém projevu dodal, že v ČR je 6686 informačních systémů, které stály 134,5 miliardy korun. Roční provoz stojí 24,3 miliardy korun.

Vicepremiér také řekl, že ve oblasti informačních technologií ve státní správě vidí řadu věcí, které odporují zdravému rozumu. "Nechápu, proč investujeme do tolika různých systémů a ještě k tomu každý úřad samostatně, nechápu, proč neumíme lépe využívat data," řekl Babiš. Za problém považuje také nedostatek kvalifikovaných lidí.

Dvoudenní konference ISSS nabízí kromě prezentací a přednášek například vyhlášení různých soutěží, dnes večer budou známi vítězové klání o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb.