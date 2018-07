Předseda vlády Andrej Babiš (vlevo) se setkal 16. července 2018 v Praze s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou, který do ČR přijel představit pravidelný hospodářský přehled OECD pro ČR za období posledních dvou let.

Předseda vlády Andrej Babiš (vlevo) se setkal 16. července 2018 v Praze s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou, který do ČR přijel představit pravidelný hospodářský přehled OECD pro ČR za období posledních dvou let. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje letošní růst české ekonomiky na 3,8 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Za růstem ekonomiky je především silná poptávka podpořená růstem mezd a export. Vyplývá to ze zprávy OECD, kterou dnes představil generální tajemník OECD Ángel Gurría. Loni česká ekonomika rostla o 4,6 procenta. Zpráva OECD také doporučila Česku navázat věk pro odchod do důchodu na očekávanou délku života. Radí i zavedení změn ve financování a výkonu zdravotnictví. Zpráva dále uvádí, že ČR i nadále patří mezi vyspělými státy k největším znečišťovatelům ovzduší.

Většímu růstu ekonomiky brání podle zprávy OECD mimo jiné trh práce, na kterém mají firmy problém najít vhodné pracovníky. Nezaměstnanost v ČR je totiž jedna z nejnižších ze zemí OECD. Letos by přitom měla klesnout na 2,4 procenta z loňských 2,9 procenta. V roce 2019 OECD očekává další pokles na 2,3 procenta.

Zlepšit situací na trhu práce by podle zprávy mohly větší investice do vzdělání a zvyšování kvalifikace pracovníků nebo jejich rekvalifikace. Zpráva také doporučuje zvýšit pružnost trhu práce zavedením částečných úvazků, což by pomohlo například zaměstnávání žen po rodičovské dovolené. OECD také doporučuje zrychlit imigrační řízení a ulehčit integraci cizinců.

OECD dále upozornilo, že rizikem pro ekonomiku může být vývoj cen nemovitostí, který byl loni podle zprávy nejvyšší mezi zeměmi EU. Spolu s tím rostou výrazně poslední dva roky i objemy půjček na pořízení nemovitostí, což vystavuje možnému riziku banky.

Růst ekonomiky může být podle zprávy také ohrožen navyšováním celních tarifů, například ze strany USA, nebo brexitem. Export ČR totiž podle zprávy OECD tvoří 45 procent českého HDP.

Rozpočtová politika Česka je podle OECD hodnocena příznivě. Například úroveň veřejného dluhu k HDP má ČR jednu z nejnižších mezi členskými zeměmi OECD. V dlouhodobém horizontu ovšem podle zprávy bude ČR čelit stárnutí populace, a tím i vyšším výdajům z veřejných rozpočtů.

Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos stoupne o 3,7 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Česká národní banka letos čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Ministerstvo financí v dubnové prognóze počítalo s růstem ekonomiky v letošním roce o 3,6 procenta a příští rok o 3,3 procenta. Česká bankovní asociace očekává letos růst o 3,6 procenta a příští rok o 2,8 procenta.

OECD je mezivládní organizace 36 ekonomicky rozvinutých zemí světa. Koordinuje ekonomickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice a prosazuje volný mezinárodní obchodu.

OECD doporučuje Česku navázat důchodový věk na délku života

Česko by mělo navázat věk pro odchod do důchodu na očekávanou délku života. Doporučuje to OECD ve své zprávě. Organizace také doporučuje, aby Česko podpořilo zaměstnávání žen s dětmi nebo změnilo rozložení daňové zátěže.

Zpráva OECD konstatuje, že se Česko potýká se stárnutím populace. Aby se země vypořádala s hospodářskými dopady tohoto vývoje, měla by zrušit horní věkovou hranici pro odchod do důchodu, která je 65 let pro muže i ženy, a místo toho navázat důchodový věk na vývoj očekávané délky života.

Zvyšování důchodového věku doporučovala OECD Česku už před dvěma lety. Stejně tak v roce 2016 doporučovala zajistit více zdrojů pro financování příjmů důchodců. V nynější zprávě konstatuje, že bylo dosaženo jen omezeného pokroku v řešení penzijní problematiky.

OECD rovněž upozorňuje, že podíl zaměstnaných žen klesá poté, co se jim narodí dítě, což přispívá k nerovnosti příjmů mezi pohlavími. Organizace proto doporučuje omezit maximální možnou délku rodičovské dovolené a vytvořit pobídky pro muže, aby ve větší míře využívali část rodičovské dovolené. Stát by podle OECD také měl podporovat flexibilní pracovní úvazky nebo práci z domova a zajistit širší a finančně dostupnější nabídku zařízení, která poskytují denní péči o děti.

Organizace doporučuje Česku rovněž změny v daňovém systému. Upozorňuje, že daňové břemeno v Česku je šesté nejvyšší mezi 35 členskými státy OECD a že příjmy českého rozpočtu do velké míry spoléhají na výběr sociálního pojištění. Podle OECD by země měla upravit systém daní a odvodů tak, že sníží sociální pojištění a zvýší nepřímé daně, jako je daň z přidané hodnoty nebo ekologické daně. Zavedení ekologických daní, zejména z emisí uhlíku, je podle OECD důležité pro podporu zelených technologií. OECD doporučovala Česku zavedení daně z emisí uhlíku už před dvěma lety a nyní konstatuje, že země dosud v této věci nijak nepokročila.

OECD doporučuje Česku změny ve financování i výkonu zdravotnictví

České zdravotnictví si podle OECD ve srovnání s ekonomikami střední a východní Evropy vede dobře, rezerv ve svém uspořádání však má celou řadu. V systému je třeba snížit roli státu, přizpůsobit ho stárnutí populace či upravit fungování tak, aby byla efektivněji využívána nemocniční péče.

"Je zde potřeba přehodnotit vyvážení systému směrem k výraznější soutěži mezi poskytovateli zdravotnické péče a pojišťovnami a směrem k soukromému financování za cílem zkvalitnění, zefektivnění a snížení závislosti na veřejných financích. Vysoká závislost systému zdravotnické péče na příspěvcích odvozených od mezd bude v kontextu stárnoucí společnosti vyvíjet tlak na státní prostředky," uvádí OECD.

Podle organizace, která sdružuje 36 zemí z celého světa, je jednou z možných cest omezení působnosti zákona o proplácení služeb, který brání opravdovému vyjednávání o cenách mezi poskytovateli péče a pojišťovnami. Jako alternativu navrhuje OECD dvoupilířový systém zdravotního pojištění s nepovinným druhým pilířem pro krytí nad rámec "nezbytné" péče.

Pro navýšení rozpočtu zdravotnictví navrhuje OECD rozšířit záběr povinných odvodů, které by se mohly týkat také kapitálových příjmů nebo příjmů z nemovitostí. Postupně by se také podle OECD měly zvyšovat odvody samostatně výdělečně činných osob, Česko by také mělo zvážit zvýšení spotřební daně na tabák a alkohol a zavedení daně na slazené nápoje či vysoce kalorické potraviny.

"Současné financování zdravotnického systému je obzvláště citlivé na dopad stárnutí," uvádí OECD. Údaje z posledních let navíc ukazují, že demografický posun se netýká jen obyvatelstva jako celku, ale také samotných pracovníků zdravotnického sektoru. V roce 2015 bylo 37 procentům doktorů 55 a více let, loni už tvořily třetinu praktických lékařů osoby ve věku 60 let a starší. "Ačkoli je dnes počet doktorů relativně vysoký, vysoký průměrný věk doktorů může brzy vyústit v omezení na straně nabídky, která ovlivní dostupnost a kvalitu péče," upozorňuje zpráva.

Obecně hodnotí OECD ve srovnání s dalšími státy střední a východní Evropy české zdravotnictví jako jedno z nejlepších, za průměrem skupiny ale ČR v mnoha ukazatelích stále zaostává. Český systém nenaplňuje svůj potenciál, neboť některé státy s podobnými výdaji a institucionálními rysy dosahují lepších výsledků, stojí ve zprávě.

OECD: ČR patří k největším znečišťovatelům mezi vyspělými státy

Česká ekonomika patří mezi vyspělými státy i nadále k největším spotřebitelům energie a znečišťovatelům ovzduší uhlíkovými plyny. K dosažení dalšího pokroku v udržitelném rozvoji je zapotřebí větší politické vůle, uvedla dnes ve svém hodnocení stavu a politiky životního prostředí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jejíž generální tajemník Ángel Gurría je na návštěvě Prahy. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že Česko obdrželo 46 doporučení, z nichž některé už realizuje.

"Česká republika je malá, velmi otevřená ekonomika, která v posledním desetiletí zaznamenala vyšší růst, než byl průměrný růst zemí OECD. Zemi se podařilo dosáhnout pokroku při oddělování environmentálních tlaků od hospodářské činnosti a při zlepšování environmentální infrastruktury," uvádí OECD ve své zprávě.

Česko si podle ní vede dobře, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje týkající se chudoby, vody a biologické rozmanitosti. "Avšak skutečnost, že česká ekonomika klade důraz na uhlí, intenzivní průmyslovou a zemědělskou činnost a rozvoj silniční infrastruktury, umocňuje environmentální problémy," varuje organizace.

"Má-li Česká republika dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti klimatu, bude třeba, aby posílila politické odhodlání k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství," uvedl ve zprávě Gurría. "Hlavní priority by měly být dvě: jednak uvést energetickou politiku do souladu s politikou v oblasti klimatu a s Pařížskou dohodou, jednak upravit zdanění energie tak, aby vedlo ke smysluplné ceně za uhlík," dodal.

Brabec v tiskové zprávě uvedl, že Česko dostalo 46 doporučení. "Některé kroky již realizujeme, například přechod na oběhové hospodářství v rámci přípravy nového odpadového zákona, který chceme předložit do konce roku," řekl. Se zástupci OECD se shodl na tom, že v otázce znečištění ovzduší je nejlepší cestou ke zlepšení snížení emisí z lokálních topenišť a v autodopravě. Brabec v té souvislosti uvedl, že mu vadí vznik skladů a výroben s nízkou přidanou hodnotou, které nezaměstnají příliš lidí, ale zato přitáhnou do ČR další kamiony.

Podle OECD vstup ČR do EU v roce 2004 pomohl posílit agendu v oblasti životního prostředí, avšak orgány na státní ani na nižších úrovních nejsou v environmentální politice aktivní. "Účast veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí a přístup k informacím se zlepšily, ale v oblastech, jako je režim odpovědnosti nebo přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, je nutné stávající postupy modernizovat," zdůrazňuje OECD ve své zprávě.

OECD také uvádí, že by Česko mělo víc investovat do nízkouhlíkových technologií. "Pokrok směrem k zelenému růstu bude vyžadovat nákladově efektivnější environmentální politiky a lepší využívání finančních prostředků EU," upozorňuje organizace.

Podle ní je v ČR, která je závislá na dovozu mnoha strategických surovin a komodit, velmi důležité, aby se s nakládáním s odpady a materiály zacházelo co nejúčinnějším způsobem. "Česká republika má poměrně komplexní politiku a právní rámce, které se dále slaďují s právními předpisy EU. Nicméně i přes dosažený pokrok v oblasti využití a recyklace odpadů zůstávají výsledky České republiky, pokud jde o nakládání s odpady, poměrně skromné," poukazuje OECD.

Zprávu OECD uvítalo Hnutí Duha, podle něj organizace potvrzuje, co říká i ekologické sdružení. "OECD doporučuje standardy dále zlepšovat a snižovat znečištění či závislost na fosilních palivech. Prakticky to v ČR znamená rozjet novou rozumnou podporu domácích obnovitelných zdrojů energie, dát lidem možnost předcházet vzniku odpadu a lépe jej třídit, rozběhnout odstavování zastaralých uhelných elektráren a zpřísnit nároky na domácí kotle a kamna," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.