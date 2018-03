Brusel - Internetové společnosti by měly ze svých systémů do hodiny od oznámení odstranit obsah související s terorismem, je přesvědčena Evropská komise. Firmy jako je Facebook, Twitter, YouTube nebo Google by také měly samy podobný obsah aktivně vyhledávat, včetně pomocí automaticky fungujících nástrojů.

Komise dnes zároveň dala firmám i členským zemím EU tři měsíce na to, aby oznámily kroky, které v této věci podnikly.

Větší firmy by podle názoru unijní exekutivy také při řešení této problematiky měly pomáhat menším internetovým společnostem. Členské státy EU by ze své strany měly zajistit, že mají dostatečné prostředky k rychlému odhalování a oznamování podobného obsahu.

"V boji proti Islámskému státu nastal velký pokrok. Oni ale stále využívají internet k šíření své jedovaté propagandy," upozornil dnes komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King. Znovu používány jsou podle něj opakovaně archivní materiály, vzniká ale i nový obsah související třeba s útoky v Evropě z poslední doby.

Boj s propagandou podobného typu je podle Kinga kolektivním úsilím. "Internetové společnosti mají jasnou a klíčovou roli. Proto dáváme několik jasných operačních cílů, které chceme, aby firmy splnily," dodal komisař.

Dnešní doporučení komise dává také firmám půl roku na splnění dalších kroků, které souvisejí s odstraňováním jiného nelegálního obsahu. Také v tomto případě jde o aktivnější přístup, zlepšení využívaných nástrojů, pomoc menším firmám či užší spolupráci s úřady i mezi společnostmi navzájem.