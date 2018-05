Brusel - Emise oxidu uhličitého (CO2) z nových velkých nákladních aut se do roku 2030 musejí v porovnání s rokem 2019 snížit alespoň o 30 procent. Vyplývá to nových standardů Evropské komise (EK), které jsou souhrnně označovány jako balíček mobility a které dnes komise představila. Návrh ještě musí schválit vlády členských zemí Evropské unie a Evropský parlament.

Na rozdíl od USA, Kanady, Číny a Japonska EU v současné době nemá žádné limity na objem oxidu uhličitého, který vypouštějí těžké nákladní automobily. Ty se na celkových emisích silniční dopravy podílejí zhruba čtvrtinou.

Komise navrhuje, aby se k limitu pro snížení emisí CO2 dospělo ve dvou krocích: do roku 2025 by emise měly klesnout o 15 procent a během dalších pěti let o dalších 15 procent. Celkové emise silniční dopravy chce Evropská unie snížit do roku 2030 minimálně o 40 procent v porovnání s rokem 1990, připomněla agentura Reuters.

"K naplnění našich závazků vůči pařížské klimatické dohodě musejí přispět všechna odvětví. Proto jsme poprvé navrhli standardy EU pro zvýšení účinnosti paliva a snížení emisí z nových těžkých užitkových vozidel," prohlásil komisař pro ochranu klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete.

Navrhované limity pravděpodobně přinesou zklamání ekologům i některým zemím EU, které požadovaly do roku 2025 snížit emise nejméně o 24 procent a do roku 2030 o 34 až 45 procent.

Komise předpokládá, že díky jejímu návrhu se emise CO2 sníží v letech 2020 až 2030 zhruba o 54 milionů tun.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), které reprezentuje zájmy sedmi předních producentů těžkých nákladních vozů, zavedení norem CO2 pro nákladní automobily akceptuje. Požaduje ale, aby byl zohledněn význam a složitost trhu.

ACEA se domnívá, že EK stanovila příliš vysoké cíle, které neberou v úvahu specifika trhu nákladních automobilů. Vzhledem k tomu, že vývoj těžkých nákladních automobilů, které přijdou do prodeje v roce 2025, už začal, je limit 15 procent příliš přísný s ohledem na tak krátký časový horizont, uvádí organizace.

"Zdá se, že Evropská komise jednoduše vzala přesné hladiny snížení emisí CO2, které navrhuje pro osobní a užitkové vozy, a přímo je aplikovala na těžká nákladní vozidla, aniž by plně uznala zásadní rozdíly mezi těmito segmenty," uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert. Navíc požadavek snížit emise o 15 procent do roku 2025 a o dalších 15 procent do roku 2030 nezohledňuje reálný technologický vývoj, který vyžaduje čas, uvádí se v prohlášení ACEA.

Evropský automobilový průmysl tento měsíc loboval za 16procentní snížení emisí CO2 v letech 2019 až 2030, přičemž v roce 2025 by měl být přechodný cíl ve výši sedmi procent, uvedla agentura Reuters.