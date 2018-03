Brusel - Evropská komise dnes upozorní na rychlý růst cen nemovitostí v České republice, hlavně v Praze. Zmínka bude podle informací ČTK s velkou pravděpodobností součástí letošní zprávy o stavu českého hospodářství, kterou unijní exekutiva zveřejní spolu s analýzami ekonomiky ostatních zemí evropského bloku.

Dokumenty jsou součástí ročního cyklu koordinace unijní hospodářské a fiskální politiky známého jako Evropský semestr. V jeho rámci komise na základě nynějších materiálů - a až získá nové záměry států - na jaře předloží svá konkrétní doporučení, jaké úpravy a reformy by jednotlivé země měly udělat ke zlepšení výkonu své ekonomiky.

Nynější zpráva o ČR by také měla uvést, že země dosáhla "určitého pokroku" právě v oblastech, na které komise poukázala v roce 2017. Přesto bude podle všeho i letošní analýza do značné míry navazovat na upozornění známá už z minulých let.

Napsáno by v ní tak například mělo být, že přes zlepšení výběru daní je znepokojivá míra složitosti českého daňového systému. Zmínka by mohla padnout i o tom, že se horší dlouhodobá fiskální udržitelnost a že výdaje spojené s růstem nákladů na penzijní a zdravotní systém jsou v dlouhodobém výhledu rizikem.

Regulační a administrativní zátěž odrazuje investory, mohla by také o Česku napsat Evropská komise. Zmíní se nejspíš i o nízké atraktivitě učitelského povolání a o stále trvajícím malém zastoupení některých skupin obyvatel na pracovním trhu, včetně nerovnosti mezi muži a ženami.