Praha - Evropská komise navrhla členským státům cestu k tomu, aby za určitých podmínek mohly při výběru daně z přidané hodnoty (DPH) využívat obecný mechanismus přenesené daňové povinnosti. Vyplývá to z tiskové zprávy komise. O možnost použít takzvaný mechanismus reverse charge už přes dva roky usiluje Česká republika, ministr financí Andrej Babiš už ale nynější návrh kritizoval jako v podstatě nepoužitelný. Je ale dobře, že nějaký návrh existuje a ČR bude usilovat o jeho úpravy, vyplývá Babišova dnešního vyjádření.

Dnešní jednání komise podle zdrojů ČTK nezměnilo parametry návrhu, které pro takovou možnost kladou přísné podmínky a Česko by je nemuselo splnit.

"K ochraně jednotného trhu potřebujeme jeden systém. Existence ostrova, kde jeden členský stát operuje nějak úplně jinak, by ovlivnila ostatní země," řekl dnes ČTK dobře informovaný představitel unijní exekutivy. Příští rok podle něj komise navrhne celoevropské řešení, které by podvody s DPH mělo snížit o 80 procent. "Myslíme, že státy by měly společně mířit k tomuto cíli," dodal.

Boj s úniky na DPH je jednou z priorit stávající komise, v celé EU se podle jejích údajů na dani nezaplatí skoro 170 miliard eur (asi 4,6 bilionu Kč). Unijní exekutiva ale dlouhodobě prosazuje řešení věci založené na místě původu zboží či služby. Už v minulosti bylo zjevné, že český návrh, o který má zájem také Rakousko, u ní podporu nemá.

Slib předložit do konce roku odpovídající návrh dal Babišovi eurokomisař pro měnu, daně a cla Pierre Moscovici letos v červnu poté, co český ministr kvůli věci hrozil českým vetem jiných důležitých materiálů.

Dnes Moscovici v tiskové zprávě uvedl, že komise plní jeho slib a zároveň nastavuje takové principy, které zajistí integritu vnitřního trhu.

Česko žádalo možnost spustit nejméně pětiletý pilotní projekt obecného mechanismu reverse charge, který by umožňoval jeho využití u transakcí nad 10.000 eur (270.000 Kč).

Základem systému přenesené daňové povinnosti je přesun platby DPH z dodavatele na odběratele. Bránit má takzvaným karuselovým podvodům, kdy dodavatel daň neodvede a odběratel si ji nárokuje ve formě odpočtu. V současnosti může stát takový mechanismus použít jen na přesně daný počet takzvaných rizikových komodit.

Komise dnes ale neuvedla, že Česko může žádaný pilotní projekt spustit.

Navrhla místo toho novelu směrnice o DPH, k jejímuž přijetí bude potřeba jednomyslný souhlas všech členských zemí unie. Teprve poté bude moci kterýkoliv unijní stát požádat o možnost reverse charge využívat.

Pokud by novela byla schválena v navržené podobě, platilo by, že žádající země by musela vykazovat o pět procent vyšší takzvaný nedovýběr DPH než je střední, tedy mediánová, hodnota pro celou unii.

V EU je to nyní 10,4 procenta a hranice by tak byla na 15,4 procenta. Česká "VAT gap" je v současnosti odhadována na 16,14 procenta. Vzhledem k vývoji výběru daní je možné její snížení v době, kdy nyní navrhovaná pravidla po schválení skutečně začnou platit. A to bude zřejmě nejdříve v roce 2018.

Schválení navíc ani není jisté. Ministr Babiš sice zdůrazňuje, že se v radě těší podpoře německého kolegy Wolfganga Schäubleho, proti se ale staví například Francouzi, Italové a zřejmě také skandinávské státy. Některé země se bojí dopadů zavedení mechanismu u sousedů na své vlastní systémy, jiné dávají přednost jinému způsobu řešení problému.

Právě v jednáních s dalšími členskými zeměmi chce přitom Babiš nyní dosáhnout změn a "vylepšit nejrizikovější části návrhu".

Dalšími podmínkami ke schválení má být alespoň čtvrtinový podíl karuselových podvodů na všech podvodech s DPH a prokázání, že země nemůže efektivně bojovat s úniky na této dani jiným způsobem.

Možnost obecnou reverse charge využívat má také podle návrhu komise skončit nejpozději v roce 2022, podle komise už tehdy bude v unii platit nový definitivní režim pro DPH. Podle české strany je to ale příliš krátká doba.