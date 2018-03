Řím/Brusel/Moskva - Evropská komise po italských volbách chápe prezidenta Sergia Mattarellu jako záruku stabilní vlády, zopakoval dnes mluvčí předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Rusko si podle mluvčího prezidenta Vladimira Putina přeje zachovat s Itálií dobré partnerství. Jak protestní Hnutí pěti hvězd (M5S), tak protiimigrantská Liga severu (LN), které v součtu získaly kolem 50 procent hlasů, zastávají euroskeptické pozice, připomněla italská tisková agentura ANSA. Obě jmenované strany, jak vyplýzvá z jejich program, chtějí zlepšit vztahy s Ruskem.

Juncker vývoj v Itálii po volbách pečlivě sleduje, řekl dnes novinářům jeho mluvčí Margaritis Schinas. EU je podle něj svazkem demokratických zemí a Italové v neděli ve volbách svobodně vyjádřili své názory. Mluvčí znovu zopakoval, že EK má plnou důvěru ve schopnosti italského prezidenta Mattarelly pomoci stranám při formování stabilní vlády. "Dalším krokem v ústavní proceduře bude volba předsedy parlamentu později tento měsíc," dodal Schinas.

Obě komory italského parlamentu, Poslanecká sněmovna a Senát, určí své předsedy 23. března. Prezident poté vybere osobu, jež by mohla sestavit vládu. Úkol může připadnout jak nejsilnější straně M5S, tak středopravé koalici, která získala nejvíce hlasů. Nejlépe z této koalice vyšla LN.

První místopředseda EK Frans Timmermans ve francouzském listu Le Figaro k výsledkům voleb uvedl, že výsledek voleb "je zčásti odrazem italského rozčarování z Evropy". "Musíme to chápat jako impuls Evropskou unii znovu nahodit a vyvodit správné závěry," dodal Timmermans.

LN v programu prosazuje paralelní měnu k euru pro domácí účely. Přeje si změnu fiskální a imigrační politiky EU. "Pokud do té doby (do dvou let) nic nevyjednáme... nevylučujeme uplatnění článku (50 Lisabonské smlouvy) o vystoupení z EU, jak to učinila Británie," řekl před volbami Claudio Borghi, který v LN zodpovídá za oblast hospodářství. Šéf strany Matteo Salvini tvrdí, že společná měna euro je špatný projekt a neudrží se. Celá středopravá koalice se staví proti úsporným opatřením.

M5S během předvolební kampaně svou někdejší příkrou eurosketickou rétoriku umírnilo. I toto hnutí však chce docílit změny fiskální politiky EU.

LN i M5S uvedly, že v případě nutnosti jako páku použijí snížení plateb do rozpočtu EU.

"Je v našem zájmu, aby Itálie zůstala naším dobrým partnerem," uvedl mluvčí ruského prezidenta. Dodal, že Italové mají "svrchované právo zvolit si ty strany, v nichž vidí budoucnost své země".

Vedle LN a M5S, které pro jejich překvapivý úspěch ve volbách média označují za skutečné vítěze italských voleb, si přejí vztah s Ruskem zlepšit i protiimigrantská a euroskeptická strana Bratři Itálie (něco přes čtyři procenta hlasů) ze středopravé koalice a levicová strana Svobodní a rovní (něco přes tři procenta hlasů).