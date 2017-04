Brusel - Francouzské prezidentské volby, v nichž se do druhého kola probojovala nacionalistka Marine Le Penová, přiměly Evropskou komisi k bezprecedentnímu postupu. Už v neděli večer pogratuloval šéf komise Jean-Claude Juncker jejímu protivníkovi Emmanuelu Macronovi k výhře v prvním kole. Dnes Junckerův mluvčí oznámil, že komise je prostřednictvím svého pařížského zastoupení připravena nabízet fakta a na pravou míru uvádět "euromýty" v očekávané široké francouzské debatě o EU před druhým kolem voleb, které se odehraje 7. května.

Mluvčí Margaritis Schinas ale před novináři odmítal, že by komise plánovala nějak do kampaně před druhým kolem zasahovat. "Je potřeba vnímat jasný rozdíl mezi tím, co je obrana objektivních faktů, vysvětlování našich politik na jedné straně a vedení kampaně na straně druhé. Budeme dělat to první," prohlásil. Komise k tomu má podle něj "řadu nástrojů" jak v Bruselu, tak také v Paříži.

Macron, který první kolo vyhrál s necelými 24 procenty hlasů, kandiduje s proevropským programem. Le Penová je tradiční ostrou kritičkou stávajícího směřování EU, navrhuje uzavření hranic, odchod Francie ze společné měny a ochranářská opatření, která jdou proti principu unijního jednotného trhu. Její ztráta v prvním kole, v němž získala 21,5 procenta, není nijak velká, očekává se ale, že pro Macrona se rozhodne hodně voličů, kteří v kole prvním volili některého z neúspěšných kandidátů.

Podpora, které se Macron v bruselském paláci Berlaymont těší, je zřejmá. Kromě Junckerova blahopřání se v neděli večer pro devětatřicetiletého politického nováčka vyslovili například francouzský eurokomisař pro finanční a měnové otázky Pierre Moscovici či hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová zase na twitteru nadšeně upozornila na modrožlutou vlajku EU, která stála vedle francouzské trikolóry na pódiu, z něhož Macron v neděli večer oslovil své příznivce.

Evropská exekutiva si přitom obvykle dává velký pozor, aby její přístup k volbám v členských zemích nebylo možné interpretovat jako zasahování do jejich vnitřních záležitostí. Ve stejném duchu dnes proto mluvčí odmítal, že by komise nějak vstupovala do dění před předčasnými parlamentními volbami ve Velké Británii, plánovanými na 8. června.

S Francií je však nejspíš situace jiná, ačkoliv Juncker sám se nedávno nechal slyšet, že ani vítězství Le Penové by neznamenalo konec evropského projektu. Schinas dnes zdůrazňoval, že Francie je zakládající člen unie, jeden z jejích pilířů a stát symbolizující její základní hodnoty. Macron je podle mluvčího komise kandidát, který tyto hodnoty reprezentuje.

"Byla to volba mezi... obranou toho, co Evropa reprezentuje a jinou možností, jejímž cílem je Evropu zničit. Volba to je jednoduchá," poznamenal.