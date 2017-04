Brusel - Evropská komise vyzvala Českou republiku, aby upravila své vnitrostátní předpisy týkající se odpovědnosti za životní prostředí. Komise to uvedla v pravidelném měsíčním přehledu prohřešků členských států vůči unijní legislativě. Pokud Česko do dvou měsíců odpovídajícím způsobem nezareaguje, může komise věc předložit unijnímu soudu.

Česká republika má podle unijní exekutivy do svého vnitrostátního práva správným způsobem převzít pravidla o přezkumném řízení. Ta mají zajistit, že příslušné orgány budou reagovat na podněty občanů a nevládních organizací a přijmou na jejich základě odpovídající opatření proti možným škodám na životním prostředí.

"Osoby postižené škodami na životním prostředí nebo pravděpodobně postižené osoby by měly být oprávněny požádat příslušný orgán, aby v jejich případě konal," stojí v příslušné směrnici s tím, že k jejímu účinnému provádění by měly mít příležitost přispívat i nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí.

Komise dnešním vydáním odůvodněného stanoviska posunula do další fáze několikastupňový proces, který může skončit až před Soudním dvorem EU. Poprvé bylo Česko na špatné převedení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí z roku 2004 upozorněno loni v dubnu.

Česko má také dva měsíce na to, aby své národní předpisy uvedlo do souladu se směrnicí o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Stát se to mělo už k 1. červnu 2015. "České orgány oznámily mnoho vnitrostátních prováděcích opatření, ale řada ustanovení této směrnice zjevně dosud nemá svůj protějšek v národní legislativě," upozornila dnes komise.