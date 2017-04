Praha - Státní pojišťovna EGAP pojistí výstavbu závodu na výrobu plastů v ruském Ivanovu. Dodavatelem je český Unistav Construction. Hodnota smlouvy o vývozu činí přibližně 3,5 miliardy korun. Pro EGAP jde o největší pojištěný obchodní případ do Ruska za poslední roky. Pojišťovna o tom dnes informovala ČTK.

Závod bude vyrábět až 205 tisíc tun polyesterového střižového vlákna, doplňkem bude granulát pro výrobu PET lahví. Produkce závodu je určena prioritně pro ruský trh a měla by pokrýt až 80 procent jeho potřeby, část výroby bude určena pro export.

Závod bude mimo obydlenou oblast, v nově vznikající průmyslové zóně u obce Vičuga v Ivanovské oblasti, zhruba 360 km severovýchodně od Moskvy.

Předmětem dodávky je výstavba řady průmyslových objektů. Jde zejména o technologické haly, zařízení na přípravu technické vody, čistírny odpadních vod, záložního energobloku apod. Do závodu bude osazena technologie od německého výrobce ThyssenKrupp. Dodávka německé technologie je předmětem samostatného kontraktu.

V případě české dodávky je dlužníkem ruská státní banka Vněšekonombank. "Jde o největší pojištěný obchodní případ do Ruska za poslední roky. Z pohledu rizika splňuje všechny podmínky, které jsme stanovili pro podporu exportu do Ruské federace. Dlužníkem je čtvrtá největší ruská banka podle výše aktiv," uvedl předseda představenstva EGAP Jan Procházka. Financující bankou je Československá obchodní banka.

Brněnský Unistav patří k největším stavebním firmám na jižní Moravě. Firma staví obchodní centra, bytové komplexy i stavby ve zdravotnictví.

Státní pojišťovna EGAP loni pojistila export do 39 zemí v hodnotě téměř 32 miliard korun. Pojištěný export do Ruska dosáhl 5,7 miliardy korun. Český vývoz do Ruska loni dál klesl o pět procent na 75 miliard korun. Na začátku letošního roku se vrátil k růstu - v lednu a únoru meziročně vzrostl o 26 procent.