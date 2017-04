Praha - Hra Modrá velryba, která děti navádí k sebevraždám a před kterou ve čtvrtek varovala policie, ve skutečnosti neexistuje. Je to hoax, tedy mystifikační informace sdílená v internetovém prostoru. Tvrdí to manažer pro internetovou bezpečnost v Seznam.cz Martin Kožíšek a vedoucí projektu E-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci Kamil Kopecký. Podle nich je to marketingový tah, který měl přitáhnout nové uživatele do konkrétních skupin na sociálních sítích. Přesto jde o závažný fenomén, který děti a mládež ohrožuje, uvedli. Podrobnosti k údajné hře jsou k dispozici na webu projektu E-bezpečí.

Policie ve čtvrtek uvedla, že se v Česku rozšiřuje hra Modrá velryba, která navádí k sebevraždám. Česká policie chce kontaktovat provozovatele sociálních sítí, aby šíření hry zamezili, oznámila mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Podle ní je hra určena pro mladé a jejím cílem je plnit úkoly. Vítěz je v konečné fázi nucen administrátorem spáchat sebevraždu. "Po důkladném zmonitorování sociálních sítí můžeme potvrdit, že tato hra se opravdu vyskytuje na území České republiky a bereme ji jako velmi vážnou hrozbu pro českou mládež," zdůraznila Nguyenová.

Informace o hře Modrá velryba se podle serveru E-bezpečí.cz dostaly do Evropy prostřednictvím ruských webových portálu Novaja Gazeta a Siberian Times. V textech, které byly na těchto portálech zveřejněny, se objevovaly zprávy o tom, že v Rusku v průběhu roku 2015 až 2016 spáchalo sebevraždu přes 130 dětí a že většina z obětí byla členy stejných diskusních skupin na sociálních sítích, přičemž přes 80 z nich bylo spojeno se skupinami s názvem "modrá velryba". Na základě této informace se začaly jednotlivé případy prošetřovat a zjistilo se, že s on-line skupinami "modrá velryba" ve skutečnosti nebyl přímo propojen ani jeden případ sebevraždy, píše web. Samotný název "modrá velryba" je odvozen od skutečnosti, že tyto druhy velryb občas páchají sebevraždy tím, že vplavou do mělčin na pobřeží.

Ačkoli tedy fenomén "modrá velryba" se sebevraždami dětí přímo propojen není, což neznamená, že by děti nemohly tyto skupiny k nežádoucímu chování inspirovat, přesto tyto skupiny existují, uvedl server. Podle něj se skupiny začaly aktivně tématikou sebevražd zabývat a sdílet velké množství šokujícího obsahu - především videa sebevražd nebo fotografie řezných ran způsobených žiletkami. "Tyto materiály s odkazy na skupiny se potom rozšířily nejenom po Rusku a Střední Asii, ale také celé Evropě. A právě tyto materiály v současnosti sdílí především dětští uživatelé sociálních sítí," píše E-bezpečí. Děti o tématu hodně diskutují, šíří materiály a věří, že něco podobného existuje. Mohou proto také napodobovat to, co šíří, vyzkoušet si, zdali jsou schopny výzvě vyhovět.

"Komunity, které jsou postaveny na bázi ´modrých velryb´, jsou samozřejmě nežádoucí, nicméně největší skupiny zaměřené na tento fenomén jsou již v současnosti zablokovány," informoval Kopecký. Dodal, že je žádoucí, aby rodiče a učitelé informovali děti o tomto fenoménu a dali jim skutečně pravdivé informace. "Zejména jim vysvětlili, že původně šlo o marketingový tah, jehož úkolem bylo zvýšit především zisk správců daných skupin na sociálních sítích, a že je nesmyslné tento fenomén následovat," uvedl.

Největším nebezpečím tak podle něj není hra samotná, ale její popularizace prostřednictvím médií a panika, kterou s sebou informace o hře nesou, dodal. Podle Kožíška se nyní na poradnu Seznam se bezpečně! obrací děti, které hledají způsob, jak si hru zahrát. "Počet hledání návodu na zahrání Modré velryby se navýšil o stovky procent," sdělil ČTK.