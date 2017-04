Praha - Svatbu a po ní i hezké manželství by chtěly mít Žaneta a Tereza. Obě mladé ženy pět let nejsou single a obě jsou zamilované. Problém je v tom, že spolu tvoří pár. Lesby a gayové v Česku mohou od července 2006 vstupovat do registrovaného partnerství. Pětice organizací teď začala usilovat o manželství pro všechny, tedy i pro homosexuály. Podle odpůrců partnerství oficiální svazek gayů a leseb manželství a tradiční rodinu ohrožuje.

"Rády bychom - a nejsme jediné - vstoupily do manželství se vším respektem. Formální svazek je symbolický i praktický. Nemyslím si, že je fér, že na základě toho, že miluji holku, bych tuhle možnost neměla mít," říká Žaneta. Do registrovaného partnerství se s Terezou ale nehrnou. Zdůvodňují to rozdílnými pravidly a podmínkami.

Liší se už start oficiálního společného soužití. Zatímco sňatek je možné uzavřít na všech radnicích v zemi ve všední den i o víkendu, partnerství jen na 14 matrikách ve stanovenou pracovní dobu. Snoubenci své ano říkají na obřadu před starosty a svědky, partneři podepisují dokument před matrikářkou.

"Nechci utvrzovat genderové stereotypy, ale holky o tom většinou přemýšlí, že budou mít svatbu, ne že se budou registrovat. Chtěla bych o svém protějšku mluvit jako o manželce, ne jako o registrované partnerce," říká Žaneta.

Jiná pravidla platí i pro společný život. Manželé mají podle koalice společné jmění, partneři ne. Po rozchodu partnerů chybí vyživovací povinnost. Dítě z domácnosti registrovaných může mít oficiálně jen jednoho rodiče. Pokud partner či partnerka zemře, protějšek nemá nárok na vdovecký či vdovský důchod a dítě neoficiálního rodiče nedostane sirotčí důchod. Partneři nesmějí adoptovat děti.

Řada politiků úpravy zákonů, které se týkají soužití osob stejného pohlaví, odmítá. Tvrdí, že aktivisté slíbili, že další změny už nebudou požadovat. Tereze bylo v době, kdy norma začala platit, 12 let. Žádný slib nikomu nedala.

"Mí rodiče jsou spolu přes 30 let, manželství pro ně má hodnotu. Když jsem zjistila, že má životní partnerka bude žena, tak se pro mě nic nezměnilo. Nevím, proč by moje láska měla mít jinou hodnotu," říká Tereza.

Problém s oddáním dvojice gayů či leseb by neměl ani pastor Českobratrské církve evangelické Martin Arden. "Neexistuje jediný rozumný argument, který by byl proti manželství dvou lidí bez ohledu na jejich pohlaví. Kdo bude mít argumenty proti vám, jen ten, kdo má strach z neznámého," míní duchovní. Nerovnost kvůli homosexualitě považuje za "téma z minulého století". Podle něj je řada pastorů, kteří dokážou celý proces uzavírání svazku stejnopohlavních dvojic řešit stejně jako uzavírání manželství až na konečné razítko. "Byl bych rád jedním z prvních, kteří to dovedou do úplného konce," dodal Arden. Věří tomu, že společnost se vyvíjí a názor změní i politici.

O možnost uzavírat partnerství usilovaly organizace homosexuálů od 90. let. Povedlo se to až na několikátý pokus, a to přes veto tehdejšího prezidenta Václava Klause. Ten spolu s konzervativci kritizoval i pražský festival hrdosti Prague Pride, mluvil o homosexualismu. Rodinné právo upravuje občanský zákoník. Nový kodex původně registrované partnerství zohledňoval, pak z něj ale vypadlo. Novelu zákona, která by umožnila partnerům adoptovat biologického potomka protějšku, zákonodárci kvůli pádu Nečasovy vlády nestihli projednat. Nepovedlo se to ani v tomto volebním období.