Ostrava - Důchodkyně v Ostravě zabila v noci na dnešek nožem muže, který se vloupal do jejího bytu. Policie řeší, zda žena jednala v sebeobraně. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Lenka Sikorová.

Policie zjistila, že šestačtyřicetiletý muž se vloupal do rodinného domu v Ostravě, kde spala sedmašedesátiletá žena. Důchodkyni vzbudil a ta v obavě o svůj život použila nůž. Muži zasadila ránu, které na místě podlehl. "Pravděpodobně z obavy o svůj život zasáhla pachatele vloupání nožem, přičemž mu způsobila zranění neslučitelná se životem. Nyní zjišťujeme, zda žena jednala v rámci nutné obrany. Pokud ano, bude případ odložen," řekla Sikorová.

Podobný případ skončil odložením loni v Olomouci. Obviněna nebyla tehdy devětačtyřicetiletá žena, která zabila ve svém bytě o 11 let mladšího muže. Bodla jej nožem poté, co vnikl násilně do jejího bytu přes balkonové dveře. Podle kriminalistů žena trestný čin nespáchala, jednala v nutné sebeobraně.

Případem nutné obrany se letos v lednu zabával českobudějovický krajský soud. Zprostil obžaloby jednatřicetiletého muže, který předloni při své obraně ve Volarech na Prachaticku zabil při potyčce jiného muže. Obžalovaný tehdy vrazil útočníkovi nůž do temene hlavy. Státní zástupce jej obžaloval z vraždy. "Soud má za to, že obžalovaný jednal v nutné obraně. Není možné v tom spatřovat trestný čin," řekl předseda senátu krajského soudu Ondřej Vítů.