Praha - Dramaturgie nadcházejícího ročníku festivalu Rock for People, který se uskuteční od 3. do 6. července na letišti v Hradci Králové, nabídne hudbu mnoha žánrů. Součástí festivalu bude i soutěž Czech Fresh. Festival otevře v pondělí 3. července Večírek pro nedočkavé. Rock for People láká nejen na vystoupení hlavních hvězd kapely Evanescence se zpěvačkou Amy Leeovou.

"Chceme, aby ti, kteří jedou na dobře známé kapely nebo osvědčené borce hitparád, našli na některé alternativní stage své nové favority a aby fandové, přísahající třeba na punkovou revoltu nebo alternativu zjistili, že i kapela která dostala Grammy nebo občas plní stránky bulvárnějších médií, umí po čertech dobře hrát a bavit," uvedl programový ředitel festivalu Michal Thomes.

Festival otevře v pondělí Večírek pro nedočkavé. O den později se program rozproudí na všech scénách. Program zahájí Dáma s čápem, projekt skupiny Sto zvířat a její zpěvačky Jany Jelínkové. Nejočekávanějšími z vystupujících jsou jihoafričtí Die Antwoord. "Bude to skutečně opulentní, velkolepá show v délce plnohodnotného koncertního vystoupení. Budou mít ostatně jednu z největších LED stěn v historii festivalu. K tomu si přidejme jejich typickou hudební údernost, obrovskou energii a schopnost šokovat i v dnešní době, kdy už nás vyvede z míry máloco," podotkl Thomes.

V úterný dále zahrají čerství držitelé Grammy za nejlepší rockové album Tell Me I’m Pretty, američtí Cage the Elephant. Tvrdší rock nabídnou britští Moose Blood a kanadští Comeback Kid.

Součástí festivalu bude i soutěž Czech Fresh. Zástupce britské agentury United Talent Agency si na základě nahrávek tuzemských kapel vybral předem čtyři finalisty, kterými jsou Thom Artway, Klara & The Pop, Euphonix a Lake Malawi.

Rockový příznivci si 5. července užijí australský hardcore v podání Deez Nuts, koncert amerických Paramore a heavy metalové Mastodon. Tuzemskou scénu budou mimo jiné na dvou hlavních scénách zastupovat svérázný projekt kapely Imodium s orchestrem Kolíňanka a stálice klubové scény Vypsaná fiXa. Závěr třetího festivalového dne bude patřit beatboxerovi Dub FX.

Závěrečnému dni 6. července budou dominovat americké gothic rockové hvězdy Evanescence se zpěvačkou Amy Leeovou, tanečně popoví Foster The People, kapela zakladatele Sonic Youth The Thurston Moore Group či představitelé elektronické scény The Bloody Beatroots Live, kteří celý festival zakončí. Českou scénu bude zastupovat hardcoreová formace Skywalker, Michal Malátný s Kolínským Big Bandem či zpěvačky Debbie a Lenny.

Informace o vstupenkách a programu se nacházejí na www.rockforpeople.cz.