Praha - Miloš Zeman podle jeho protikandidáta v lednové volbě hlavy státu Jiřího Drahoše zcela ignoruje roli prezidenta při sestavování vlády a po celou dobu svého mandátu se snažil podkopávat členství republiky v Evropské unii a NATO. Bývalý šéf Akademie věd to uvedl v reakci na Zemanovo vánoční poselství. Výhrady k projevu měl i další uchazeč o nejvyšší ústavní funkci, textař a podnikatel Michal Horáček. Ne všichni Zemanovi soupeři ale jeho vystoupení na svátek svatého Štěpána komentovali.

Horáček souhlasí s tím, že Česko by mělo hrát v EU i NATO roli sebevědomého partnera. "Nicméně jsem toho názoru, že taková politika se dělá lépe v Bruselu, Paříži či Berlíně. Ne v Moskvě nebo Pekingu," uvedl Horáček na Zemanovu adresu. Vzhledem ke stavu tuzemských silnic jsou i podle něj nutné investice do dopravní infrastruktury a stejně jako Zeman si myslí, že Češi mají být hrdým a sebevědomým národem.

Někdejší diplomat Pavel Fischer soudí, že červenou nití prezidentova působení na Hradě se staly "hloupé útoky na novináře" a zejména na veřejnoprávní média. "A co si připít na vítězství rozumu nad hloupostí spolu s prezidentem," napsal Fischer na twitteru. Lékař Marek Hilšer přímo Zemanův projev nekomentoval, na twitteru nicméně odpoledne zveřejnil heslo: "Potřebujeme nezávislé novináře. Vyhrožují jim jen manipulátoři, kterým vadí jejich práce" s dovětkem, že je dobré si připomínat toto "zlaté pravidlo svobodné společnosti".

Drahoš v tiskové zprávě napsal, že pokud v Zemanově poselství čekal na závěr volebního období něco nového či lepšího, musel být zklamán. "Vlastně jediná inovace v projevu Miloše Zemana je hrozba pěstí; nový prvek vánočního poselství," poznamenal Drahoš.

Zeman zvedl zaťatou pěst v okamžiku, kdy vyloučil, že by vypsal předčasné volby. Gesta si všimli i další politici či komentátoři. Zeman podle Drahoše dopředu všem řekl, jakou vládu si přeje - nikoliv silnou a stabilní, ale menšinovou, s podporou extremistů. "A že nevypíše předčasné volby? To si také nemusíme přát, ale co když nebude jiná možnost? Nechal by raději zemi čtyři roky bez pořádné vlády?" ptá se Zemanův soupeř. Kritizoval současného prezidenta i za to, že v projevu sice zmiňuje členství v EU a NATO, ale současně promluvil na nedávném sjezdu hnutí SPD, které chce z obou organizací vystoupit.

Prezidentských voleb se zúčastní ještě bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, někdejší šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig.