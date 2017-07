Pražský dopravní podnik (DPP) pokračoval 3. července ve výměně původních dřevěných pražců za nové betonové na trase metra C mezi Muzeem a I. P. Pavlova. Celkem bude vyměněno 528 pražců. Další opravy provádí podnik u Nuselského mostu. Kvůli rekonstrukci tratě musí cestující z Florence na Pražského povstání jezdit náhradními autobusy. Ty byly v ranní špičce přeplněné a brzdila je i auta na magistrále. Výluka provozu potrvá do 9. července 2017.

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) vyměňuje na trase metra C mezi Muzeem a I. P. Pavlova původní dřevěné pražce za nové betonové. Celkem jich bude vyměněno 528. Novinářům to dnes řekli zástupci DPP. Další opravy provádí podnik u Nuselského mostu. Kvůli rekonstrukci tratě musí cestující z Florence na Pražského povstání jezdit náhradními autobusy XC. Ty byly v ranní špičce přeplněné a brzdila je i auta na magistrále. Výluka provozu potrvá do neděle.

"Je to zatím nejdelší úsek, který jsme v souvislé výluce dělali. Jsou tu pražce z roku 1972, v roce 1974 začalo jezdit metro, takže ty původní se nyní mění za betonové. Pražce jsou za hranicí své životnosti, někde jsou shnilé nebo ztrouchnivělé. Další problém je, že sesychají, takže se uvolňují v kolejovém betonu," řekl Ondřej Krulikovský, vedoucí služby Stavby a tratě DPP. Pražce podnik mění i kvůli hluku. "Staré jsou propojeny do konstrukce tunelu, a máme proto často stížnosti na hluk z provozu metra," dodal Krulikovský.

Výměnu dělají zaměstnanci DPP v takzvaných dvou sledech. To znamená, že nejdříve sundají kolejnice a vymění každý druhý pražec. Kolejnici vrátí na místo a když je vše v pořádku, opět ji sundají a vymění zbylé pražce. "Je to z toho důvodu, abychom zachovali geometrickou polohu koleje, tedy jak její výšku, tak směr," řekl Krulikovský.

Samotné odstranění pražců zabere něco přes deset minut. "Nejdříve se vyřežou středy pražců, potom se vyheveruje, dá se pod něj takový vytloukací klín a palicí se pražec vytluče ven. Pak se odřežou kotevní šrouby a takzvaná nika se dočišťuje bouracím kladivem," řekl stavbyvedoucí Tomáš Hezoučký. Nové betonové pražce nejsou přichyceny šrouby do betonového podloží, ale přilepeny speciální hmotou.

Kromě kolejnic museli dělníci rozmontovat ještě zabezpečovací zařízení, které po opravě musí opět namontovat. Další práce pak DPP provádí před Nuselským mostem, kde mění dilatační zařízení a konzole, které drží napájecí klejnici.

Opravy na historický prvním úseku metra, tedy z Florence na Kačerov, budou letos pokračovat. Podle Krulikovského by se další práce a s tím spojená výluka měla uskutečnit letos od 17. do 19. listopadu.

Kvůli opravám zastavil DPP od 1. do 9. července 2017 provoz mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Na výluku upozorňují velké cedule ve vestibulech stanic a nepřetržité hlášení rozhlasu v českém a anglickém jazyce. Náhradní autobusy XC jezdily dnes ráno podle zjištění ČTK přeplněny. Rovněž musely ve směru do centra dlouhé minuty popojíždět v kolonách na Nuselském mostě a v Legerové ulici.

První pracovní den prázdnin znamenal zátěžový test pro pražskou MHD na trase metra C. Mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání je od soboty výluka kvůli opravě pražců. Od sedmé hodiny ranní se dnes začal provoz komplikovat. Náhradní autobusy jezdily v ranní dopravní špičce přeplněné už z výchozích stanic, na další spoj cestující na zastávkách vyčkávali několik minut a do cíle přijížděli se zpožděním. Mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové zpoždění spojů zdůvodňuje silnou individuální dopravou, podnik podle ní nasadil dostatečný počet autobusů.

"Cesta z Pankráce na Muzeum trvá metrem osm minut, dnes mi tato cesta zabrala 40 minut," uvedla zpravodajka ČTK. Nastoupit mohla asi do pátého přistaveného autobusu, nejvíce času zabral autobusu průjezd zaplněnou magistrálou. Ve směru do centra autobusy dlouhé minuty popojížděly na Nuselském mostě a v Legerově ulici.

"Na magistrále je speciální pruh pro autobusy směrem do centra, lidé ho nerespektují," řekla ČTK Řehková.

Na výluku upozorňují velké cedule ve vestibulech stanic a nepřetržité hlášení rozhlasu v českém a anglickém jazyce. Náhradní autobus XC jezdí z Florence na Pražského povstání a staví u všech stanic metra C v tomto úseku. Dopravní podnik zvýšil také kapacitu tramvajové linky číslo 6 nasazením dvouvozových souprav. Posílen je i provoz autobusových linek číslo 135 a 196.