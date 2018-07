Praha - Dozorčí rada městské firmy Výstaviště Praha odvolala předsedu představenstva Pavla Klašku (ANO). Server tom iROZHLAS informovala primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která v dozorčí radě působí od června. Vedení podle ní dělalo chyby.

"V poslední době udělalo vedení Výstaviště několik pochybení, která si prostě městská firma nemůže dovolit. Mluvím například o nezveřejňování smluv v registru," uvedla Krnáčová. Výstaviště podle ní prochází velkou proměnou. "Bylo by hodně nešťastné, pokud by to všechno bylo devalvováno špatnými manažerskými kroky," dodala.

Nástupce Klašky vzejde z výběrového řízení, do té doby bude řízením pověřen některý ze současných členů představenstva, píše server.

Dozorčí rada Výstaviště Praha dnes poprvé zasedla v novém složení. O členství Krnáčové v radě rozhodli radní koncem června. Z funkce předsedy dozorčí rady předtím rezignoval Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě) s tím, že rada přehlíží závažná pochybení představenstva. Podle Vyhnánka dozorčí rada ve fungování firmy nalezla pochybení, která nejde ignorovat. Jak uvedl v otevřeném dopisu radním, souvisí to podle něj s "neodolatelným nutkáním několika manažerů přihrávat veřejné zakázky svým kamarádům a spřáteleným firmám."

Krnáčová po jmenování do rady uvedla, že s ohledem na nedávné dění ve firmě chce mít pod kontrolou rozvoj areálu a především mít možnost zrevidovat už uzavřené smlouvy a dohlédnout na budoucí.

Proti Výstavišti Praha podali v minulém týdnu pražští Piráti správní žalobu, protože jim podle nich firma neposkytla smlouvy, které si pirátský zastupitel Adam Zábranský vyžádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Zábranský uvedl, že na začátku dubna podle zákona požádal o zaslání několika smluv, týkajících se restauračních zařízení v areálu, chystané akce Praguecon nebo odměn pro členy představenstva. "Všechny smlouvy se týkají něčeho, kde máme podezření na nekalosti. Pronájem hned několika čerstvě zrekonstruovaných restaurací v areálu získal podnikatel z ANO Vojtěch Ryvola. Tedy politik strany, která Výstaviště ovládá," uvedl Zábranský.