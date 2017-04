Praha - Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ se rozhodla odložit rozhodnutí o prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. ČTK o tom informoval předseda rady Václav Pačes. Vršanská uhelná tento postup považuje za politické rozhodnutí. Její mluvčí ČTK sdělila, že společnost nabídla za Počerady deset miliard korun a nabídka platí za dohodnutých podmínek jen do konce dubna.

"S ohledem na komplexní povahu transakce je nutné, aby dozorčí rada posoudila transakci co nejpodrobněji, než definitivně sdělí svůj postoj a tak projednávání tohoto bodu přerušila. Tímto krokem nepředjímá, jak o dané záležitosti rozhodne," řekl dnes ČTK Pačes. Dozorčí rada se podle něj transakci velmi pozorně věnuje poslední měsíce, má k dispozici tři nezávislé posudky, ale s ohledem na šíři problému má ještě otázky, které potřebuje detailněji objasnit. "O tomto postoji bude dozorčí rada informovat Vršanskou uhelnou a bude záležet na jejich postoji ohledně pokračování zájmu," dodal.

Vršanská uhelná dnes ČTK sdělila, že před více než půl rokem nabídla za Počerady deset miliard korun a chtěla tím také získat čas na ekologizaci a modernizaci elektrárny. Rozhodnutí dozorčí rady ale podle firmy znamená, že tento čas nedostane. Její nabídka platí už jen tři dny.

"Na parametrech a smlouvách pracovaly vyjednávací týmy od listopadu. Dozorčí rada ČEZ byla s návrhem dopředu seznámena. Zadala u renomované auditorské společnosti odborné posouzení nabídky. Tento i další audity obchod označily jako výhodný. Proto celé představenstvo ČEZ doporučilo obchod schválit," uvedla mluvčí Gabriela Sáričková Benešová. Odmítnutí prodeje v rozporu s odborným ekonomickým doporučením označila za politické rozhodnutí. "Smluvní dodávky našeho uhlí pro elektrárnu Počerady na následujících 50 let nejsou nijak dotčeny," dodala Sáričková.

Prodej elektrárny kromě ekologů a některých známých osobností kritizoval v minulých dnech také ministr financí Andrej Babiš (ANO). ČEZ jedná s Czech Coalem o prodeji elektrárny od začátku letošního roku.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let. Opci na prodej elektrárny Czech Coalu mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem.

Desetimiliardová nabídka Czech Coalu má tři části, uvedly dříve Hospodářské noviny. V hotovosti má ČEZ dostat 4,5 miliardy. Do konce roku 2023 by mu Počerady dodávaly prakticky veškerou elektřinu, kterou vyprodukují, za výrobní náklady. ČEZ by ji pak mohl prodat s odhadovaným ziskem dalších více než pěti miliard.

Dnešní rozhodnutí dozorčí rady přivítali ekologové. "V zásadě si myslíme, že je tím problém vyřešen, protože Pavel Tykač ve středu jasně a veřejně řekl, že pokud ČEZ na jeho návrh do konce dubna nepřistoupí, tak na něj rezignuje," řekl ČTK vedoucí energetické kampaně Greenpeace v ČR Jan Rovenský.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží 70 procent akcií firmy přes ministerstvo financí. Dozorčí rada ČEZ má 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců. Babiš již dříve uvedl, že na základě koaličních dohod nominoval do dozorčí rady ČEZ za stát čtyři zástupce jeho resort, tři zástupci jsou nominováni ČSSD a jeden KDU-ČSL.

Elektrárna Počarady leží na Lounsku mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem 5 x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.