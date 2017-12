Praha - Většina silnic v jižních Čechách je sjízdná se zvýšenou opatrností. Východní polovinu Vysočiny trápí mlhy a možnost namrzání vozovek. Také ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikuje dopravu mlha, vozovky mohou také v některých úsecích namrzat.

Jihočeský kraj

Většina silnic v jižních Čechách je sjízdná se zvýšenou opatrností. V noci měli silničáři jen několik výjezdů. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich. V kraji dnes bude od tří do šesti stupňů Celsia.

"Noc byla klidná, měli jsme jenom několik výjezdů na Budějovicku, Strakonicku a Táborsku, teploty byly od minus šesti do plus jedna, žádné problémy," řekl Zich. Bez omezení jsou sjízdné silnice II. a III. tříd na Táborsku, v ostatních okresech se zvýšenou opatrností. Vozovky I. tříd jsou sjízdné bez omezení v okresech Strakonice a Tábor, ve zbytku kraje se zvýšenou opatrností. "Někde v lesních úsecích nebo nad vodou to může klouznout, ale vyjížděli jsme preventivně, je to ošetřené," řekl dispečer.

Nejnižší teploty se v noci na jihu Čech pohybovaly kolem minus deseti stupňů. ČTK to dnes řekla Svatava Křivancová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na Březníku bylo minus 11,5 stupně Celsia, Jezerní slať měla minus 10,4 stupně, na Rokytské slati bylo minus deset stupňů. "Ještě to někde může klesnout," řekla Křivancová.

V kraji bude dnes zataženo až oblačno. Večer na jihu a západě místy déšť, v polohách nad 800 metrů sněžení. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od tří do šesti stupňů, v 1000 metrech na horách kolem čtyř stupňů.

Kraj Vysočina

Východní polovinu Vysočiny trápí mlhy a možnost namrzání vozovek. Na Třebíčsku pracovali silničáři už v noci, na Žďársku vyjížděli po 6:00. "Namrzání hlásili mezi Novým Městem a Olešnou na Žďársku. Asi to ještě chvíli potrvá. Teď se teprve nakládá," řekl ČTK dispečer krajských silničářů v 6:10. Před mlhami varují silničáři i na Jihlavsku. Západní část kraje je bez mlh a silnice jsou tam sjízdné bez omezení.

V noci bylo převážně zataženo, vanul jen slabý vítr a bylo beze srážek. Nejnižší teploty klesaly k šesti stupňům pod nulou, většinou byl minus jeden. Nejvyšší odpolední teploty se mají podle meteorologů pohybovat v rozmezí dvou až pěti stupňů nad nulou. Povane slabý jihovýchodní vítr. K večeru může od západu pršet. Ve vyšších nadmořských výškách mohou být přeháňky sněhové.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikuje mlha, vozovky mohou také v některých úsecích namrzat. Silnice v regionu jsou převážně holé a vlhké, ve vyšších polohách Vsetínska se na nich drží ujetá vrstva sněhu do čtyř centimetrů krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je polojasno až skoro zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus čtyř stupňů Celsia. Odpolední maxima dosáhnou podle meteorologů deseti stupňů. Večer se může ojediněle vyskytnout déšť. Vát bude mírný, postupně čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, který v nárazech může dosáhnout rychlosti přesahující 70 kilometrů v hodině.