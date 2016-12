Praha - Státní zástupce obžaloval znalce, který předkládal posudek v kauze dopravní nehody lobbisty Romana Janouška. Za křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek mu hrozí až tříletý trest a zákaz činnosti. ČTK to dnes řekl mluvčí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Ondřej Šťastný. Jméno obviněného státní zastupitelství nezveřejnilo. Posudky pro Janouška zpracovával dopravní znalec Jiří Doleček a také společnost Dekra Automobil.

"Státní zástupce podal obžalobu na fyzickou osobu obviněnou z toho, že v roce 2013 podala hrubě zkreslený znalecký posudek v trestní věci Romana Janouška," uvedl Šťastný. Podnět k prověření znalců obhajoby podal soudce pražského městského soudu, který měl Janouškův případ na starosti. Obžalobou se nyní bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 2.

Janoušek byl odsouzen ke 4,5 letům vězení za to, že úmyslně srazil ženu autem. Trest má nyní přerušen ze zdravotních důvodů. Incident se stal v březnu 2012 v pražské Michli, kde opilý Janoušek nejprve naboural do jiného vozu a ujel. Když krátce poté zastavil na červenou, řidička ho dohonila a chtěla s ním situaci řešit, on se ale rozjel proti ní a porazil ji. Žena strávila přes měsíc v nemocnici.

Janoušek se hájil tím, že ženu neviděl a zřejmě ji jen zachytil zpětným zrcátkem, tuto verzi potvrdil právě i znalec Doleček. Vyvrátily ji však odposlechy z lobbistova telefonu i revizní znalecký posudek. Jeho autoři zkritizovali i teorii Dekry, podle níž se žena sama zachytila zpětného zrcátka a nechala se následně Janouškovým vozem vléct. Výpočty podle nich nebyly korektní.