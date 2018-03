Praha - Negativní dopady možné obchodní války mezi Spojenými státy a EU by pocítili i čeští exportéři, zejména v odvětví automobilového průmyslu. Obavy mají i tuzemští oceláři, protože levná ocel z Asie může zamířit na trhy EU, vyplývá z ankety ČTK.

Americký prezident Donald Trump v noci oznámil uvalení cel na dovoz oceli a hliníku, které vstoupí v platnost za 15 dní. Výjimku přiznává Kanadě a Mexiku, Austrálie a další státy prý mohou následovat. Cla na dovoz oceli budou stanovena ve výši 25 procent, na dovoz hliníku deseti procent.

Podle Ocelářské unie sice USA nejsou pro české oceláře významným trhem, směřují tam méně než tři procenta vývozu, nicméně Amerika je největším světovým dovozcem oceli. Takže všechna ocel, která bude "vytěsněna" z Ameriky zamíří do Evropy, a to i za cenu dumpingu.

"Toho se bojíme, protože EU je pro nás naprosto stěžejním trhem, a dovozy do EU se již dnes zvyšují. Prapůvodní příčinou problémů v americkém ocelářství je nadbytečná kapacita a státní průmyslová politika v zemích jako je Čína, Irán apod. Bohužel, prezident Trump s vaničkou vylévá i dítě a problém řeší na úkor spojenců jako je Kanada či EU, kteří nepoužívají neférové obchodní praktiky," řekl ČTK statutární ředitel Ocelářské unie Daniel Urban.

Podle Svazu průmyslu a dopravy opatření ohrožuje hlavně české oceláře. České ocelářské firmy loni vyvezly do USA zboží za 200 milionů dolarů (4,1 miliardy Kč). Jde například o železné a ocelové trouby a profily. "Především velcí producenti budou chtít přesměrovat část svého světového exportu oceli a hliníku na evropský trh. V tom shledáváme riziko pro naše výrobce. Dopady však budou i přímo na náš export do USA," uvedla mluvčí svazu Eva Veličková.

Podle Asociace exportérů Trump s největší pravděpodobností odstartoval obchodní válku zejména mezi USA a EU, ale i dalšími světovými producenty obou komodit. "V této chvíli si americký prezident pravděpodobně neuvědomil konečné dopady svého rozhodnutí, které může, a s největší pravděpodobností i reálně přinese, zvýšení nákladů pro americký těžební průmysl. Toto se pak projeví v ceně ropy a následně i pohonných hmot. A cena pohonných hmot ovlivňuje téměř vše. Navíc toto opatření vyvolá řadu protiopatření," uvedl místopředseda asociace Otto Daněk.

České firmy loni vyvezly do USA zboží za téměř 88 miliard korun. Celní válku by pocítili hlavně výrobci autodílů. "Pro výrobce aut na Slovensku je USA čtvrtým nejdůležitějším trhem s podílem kolem deseti procent a případné omezení exportu by negativně pocítili i čeští dodavatelé automobilových dílů," uvedl hlavní ekonom UniCredit Pavel Sobíšek. Negativní efekty pro Česko by zahrnovaly zdražení dovozu některých výrobků na trh USA. Vlivem velké otevřenosti by na českou ekonomiku silně dopadlo i celkové zpomalení globálního obchodu.

Podle analytika Karla Kotouna z portálu Chytrý Honza by obchodní válka mohla mít na Česko přímý i nepřímý dopad. USA jsou největším obchodním partnerem největšího obchodního partnera ČR, a to Německa. "Největší dopad lze čekat u českých automobilek a ostatních společností přímo navázaných na automobilový průmysl. Paradoxně může mít ale zavedení cel na dovoz oceli a hliníku do USA pozitivní dopad na německé a posléze i české automobilky, a to z důvodu zvýšení výrobních nákladů pro americké automobilky," uvedl Kotoun.

Pokud by se obchodní válka vyostřila a vznikl domino efekt vzájemné udělovaných cel mezi USA a EU, které by v průměru činily deset procent, vedlo by to podle odhadů ekonomů ING bank ke zpomalení americké i evropské ekonomiky o zhruba 0,3 až 0,4 procentního bodu v horizontu dvou let. "Dopad na tuzemské exportéry by tak do jisté míry také přišel, přímo i nepřímo přes naše největší obchodní partnery," dodal analytik ING bank Jakub Seidler.

Spory mezi starým kontinentem a Amerikou nejsou úplně nové a čas od času se opakují. "Dnes už jen málokdo ví o dekretu prezidenta George Bushe, který rozhodl v roce 2002 o zavedení cel na dovoz oceli ve výši osm až 30 procent. Jelikož však opatření nepřineslo kýžený efekt, bylo postupně odvoláno," uvedl ředitel společnosti Gerlach, která poskytuje celní služby, Luděk Procházka.