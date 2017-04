Praha - Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) a odbory upozorňují na omezování péče o seniory a postižené v seniorských domovech a dalších zařízeních. Chybí tam několik tisíc pečovatelek a pečovatelů, kvůli nízkým výdělkům se nedaří nové síly přijmout a udržet. Situace se ještě zkomplikuje o letních dovolených, někde nebude možné zajistit ani základní péči. Novinářům to dnes řekli prezident APSS Jiří Horecký, šéfka odborů Dagmar Žitníková a ředitelé několika zařízení. Žádají vládu o zvýšení výdělků.

Ministerstvo práce chce situaci řešit změnou platových tarifů. Vládě chce předložit návrh nařízení, podle něhož by tarifních tabulek mělo být místo devíti od července šest. Lidé z nejnižších stupňů by se posunuli do vyšších a přilepšili si.

"V zařízeních se snižují kapacity. Poptávka se zvyšuje a my budeme uzavírat oddělení a snižovat počet lůžek. Zaměstnanci jsou přetěžováni. Péče se omezuje na to nejnutnější. Od července, kdy začnou dovolené, nejsme schopni zajistit kvalitu služeb," uvedl Horecký. Podle něj v zařízeních chybí až kolem 10.000 pracovníků, kteří by se o klienty starali. Navrhované vládní nařízení s posunem pracovníků v sociálních službách do vyšších tarifů označil za "minimální akt".

O situaci asociace a odboráři už jednali s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), zatím bez výsledku. Usilují nyní o jednání s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO).

O snížení kapacity Domova u Biřičky o desetinu požádala Královéhradecký kraj jako zřizovatele už šéfka zařízení Daniela Lusková. "Není možné zajistit důstojnou a plnohodnotnou péči o 350 bezmocných seniorů. Nyní chybí 12 procent personálu, tedy pečovatelek, pečovatelů a zdravotních sester. Potřebujeme 40 lůžek nechat neobsazených, abychom zajistili základní péči. Procházku, i když o ni klient žádá, nebo doprovod k lékaři už zajistit nemůžeme," uvedla Lusková. Domov má přitom 560 nevyřízených žádostí o umístění.

Podle odborářky Žitníkové se kvůli nedostatku personálu v některých zařízeních musí starat jeden pracovník i o 30 bezmocných klientů. "Lidé, kteří se starají o postižené a seniory, mají opravdu směšnou odměnu za práci. Částka 18.000 hrubého je téměř výsměchem. Nástupní plat v různých průmyslových zónách je 20.000 až 25.000 korun, a to bez stresů a nočních směn," uvedla Žitníková.

Podle návrhu nařízení by se některé tarifní tabulky zrušili, pracovníci by se přesunuli do vyšších tarifů. Přilepšit by si tak mohli vedle pracovníků v sociálních službách i lidé v kulturních zařízeních, umělci či zdravotní sestry. Ministerstvo financí se změnou, která by znamenala zvýšení výdajů z rozpočtu, nesouhlasí.