Praha - Odvrácenou stranu popularity Lucie Bílé ukazuje dokumentární film Nebe peklo Lucie, který Česká televize uvede 8. dubna, den po jedenapadesátých narozeninách zpěvačky. Režisérka snímku Tereza Kopáčová sledovala v uplynulém roce Bílou v jejím profesním i osobním životě. Mimo jiné ukazuje, jak musela unést smrt maminky, mediální nátlak i zrušení největšího koncertu své kariéry. Také naznačuje, proč je pro ni tak těžké udržet partnerský vztah.

"Je dobře, že vznikl film, který ukazuje, že my, kteří máme veřejné povolání, to nemáme moc rozchechtané a jednoduché. Lidé uvidí, že mi není co závidět," řekla ČTK Bílá.

Režisérka Kopáčová s Bílou před více než 20 lety natočila jeden díl cyklu GEN. "Teď už jsem dokument točit nechtěla, mluvily jsme spíš o hraném filmu, protože jsem přesvědčená o jejích hereckých schopnostech. Ale nakonec se nám to nějak vymklo," uvedla k dokumentu režisérka. "Když jsme byli s dokumentem už ve střižně, Lucie mi psala, že bychom měli dotočit tečku, nebo raději rovnou začít druhý díl, protože lásku, co v ní tak doufala, nebo spíš už vůbec nedoufala - obojí v dokumentu našla! Byla tak šťastná. Já ale myslím, že to už vážně raději natočíme jako hraný film," dodala.

Dokument začíná pohledem do zákulisí velkolepého narozeninového koncertu Bílé v Bratislavě. Slovenské publikum ji za něj oslavuje, v Česku se jí však dostane nemilosrdné kritiky. I přesto, že je mediálními útoky dotčena, profesionálně zvládá další oficiality u příležitosti oslav svého jubilea i uvedení nové desky. Upne se ke dvěma největším pražským koncertům, kterými se chce obhájit. V den prvního vystoupení ji však postihne hlasová indispozice a musí koncerty přesunout na jiný termín.

Bílá, která loni v listopadu opět zvítězila v kategorii nejlepší zpěvačka a převzala devatenáctého Českého slavíka, za svou dosavadní kariéru prodala více než čtyři miliony nosičů. Minulý rok v den svých narozenin 7. dubna vydala nové album Hana. Letos vydavatelství Warner Music spolu se skladatelem Ondřejem Soukupem připravili Bílé k narozeninám dárek v podobě remasterované 2 CD edice jejího alba Missariel, které bylo v roce 1993 oceněno šesti Gramy, tehdejšími cenami Akademie populární hudby.