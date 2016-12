Praha - Dokončení filmu režiséra Bohdana Slámy Bába z ledu dnes v Praze oslavili tvůrci společně se členy I. plaveckého klubu otužilců. Do chladných vln Vltavy se na břehu Slovanského ostrova ponořili vedle režiséra Slámy také představitelé hlavních rolí Zuzana Kronerová a Pavel Nový. Snímek o tom, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku, dorazí do tuzemských kin 23. února příštího roku.

Režisér Sláma dorazil zachumlaný do bundy a s čepicí na hlavě, herec Nový přišel v typických krátkých kalhotách. Zatímco oba pobyli ve vodě jen krátce, Kronerová, která před natáčením absolvovala otužileckou přípravu, plavala ve Vltavě několik minut.

Podle tvůrců byli herci při natáčení snímku velmi stateční. Do vody museli i dvakrát za den a dvakrát za sebou, což bylo náročné i pro zkušené otužilce z komparzu. Z herců měl s otužováním zkušenosti pouze Nový. "Zuzana (Kronerová) o roli velmi stála. Ale hned na začátku říkala, že je velmi zimomřivá. Pak se odhodlala vstoupit do vody a role byla její. Když zjistila, že jí otužování pomáhá, dodalo jí to sílu, sebevědomí. Pomohlo jí to i fyzicky," podotkl Sláma.

V ději filmu začíná po setkání s otužilcem Broňou (Nový) ovdovělá Hana (Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy.

Svůj snímek začal Sláma, jinak tvůrce filmů Štěstí, Venkovský učitel a Čtyři slunce, natáčet koncem ledna v pražském Braníku. Pro řadu scén v ledové vodě filmaři využili komparsisty z řad profesionálních otužilců.

Podle Slámy existuje spousta věcí, kde člověk může překonávat sám sebe. "Zvlášť ve věku naší hrdinky, které je už přes šedesát. Je v zajetých kolejích a myslí si, že to tak musí být napořád, je jakýmsi otrokem ve své rodině. Pak pozná otužilce a tam jednoho chlapíka, do kterého se zamiluje," uvedl.

Film Bába z ledu je česko-slovensko-francouzskou koprodukcí, jeho koproducenty jsou například Barrandov Studio a Česká televize. Premiéra snímku s rozpočtem zhruba 28 milionů korun bude v příštím roce. Na filmovém trhu festivalu Berlinale ho zakoupila do mezinárodní distribuce prestižní společnost Match Factory.