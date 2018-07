Ženeva - Doba zpoždění v evropské letecké přepravě se v prvním pololetí více než zdvojnásobila, a to zejména kvůli nedostatku kapacit a personálu, nepříznivému počasí a stávkám. Vyplývá to podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) z údajů evropské agentury pro řízení letového provozu Eurocontrol.

"V Evropě je nyní letní sezona. Cestující se chtějí dostat na svou dovolenou včas. A příliš mnoho z nich zažije zklamání kvůli zpožděním v letecké přepravě," uvedl šéf IATA Alexandre de Juniac. "Zpoždění jsou ve srovnání s loňským rokem dvojnásobná. Pro letošek neexistuje žádné rychlé řešení," dodal. Upozornil nicméně, že pokud vlády a poskytovatelé letových navigačních služeb uskuteční potřebné investice, může se situace v příštím roce zlepšit.

IATA ve své zprávě poskytovatele letových navigačních služeb podrobila kritice kvůli nedostatečným investicím do personálu i do technologií. "Bohužel klíčoví poskytovatelé letových navigačních služeb v Evropě neuskutečňují potřebné investice do svých aktivit. Namísto toho preferují vytváření mimořádných zisků," uvedla.

Údaje Eurocontrolu ukázaly, že doba zpoždění v evropské letecké přepravě v letošním prvním pololetí činila 47.000 minut denně. To je o 133 procent více než ve stejném období loňského roku.