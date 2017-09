Praha - Do Sněmovny ze současných senátorů letos kandidují dva členové horní komory. Jsou jimi ředitel společnosti Juta Jiří Hlavatý (za ANO) a předseda Strany práv občanů Jan Veleba. Případným zvolením do dolní komory by přišli o senátorský mandát a v jejich obvodech by se musely konat doplňovací senátní volby.

Pravděpodobnější je to s ohledem na volební preference ANO v případě Hlavatého, který je sice až na 18. místě kandidátky v Královéhradeckém kraji, ale preferenční hlasy by ho mohly vynést do Sněmovny. Na Trutnovsku by si pak museli vybírat nového člena horní komory.

Velebova strana, která se hlásí k prezidentovi Miloši Zemanovi, podle průzkumů šanci na dobytí dolní komory nemá. Voliči na Chrudimsku se tak nejspíš nemusejí příliš obávat, že by o svého senátora přišli, i když je Veleba lídrem sněmovní kandidátky své strany na Vysočině. Velebovým zvolením by zanikl pro nedostatek členů senátorský klub, kterému předsedá.

Do Sněmovny mají namířeno také někteří bývalí senátoři. Někdejší místopředsedkyně horní komory Alena Gajdůšková (ČSSD) je dvojkou kandidátky ve Zlínském kraji. Další bývalý místopředseda Senátu a někdejší primátor Plzně Jiří Šneberger (ODS) je na sedmém místě kandidátky své strany. Výhodnější pozici má bývalá senátorka ODS a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová, která je na druhém místě středočeské kandidátky.

Na moravskoslezské kandidátce ANO figuruje jako jeho člen starosta Stonavy Ondřej Feber, někdejší senátor zaniklé Unie svobody, který mandát obhajoval za KDU-ČSL a do Sněmovny kandidoval už před sedmi lety za zemanovce, jejichž byl členem.

Za Velebovu stranu kandiduje mimo jiné prezidentův kancléř Vratislav Mynář, a to ze 13. místa ve Zlínském kraji. Pražským lídrem SPO je pak někdejší ministr dopravy za ČSSD Jaromír Schling.