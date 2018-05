Novináři si v pátek 18. května 2018 v rekonstruované historické budově Národního muzea v Praze prohlédli trasu, která je připravena pro návštěvníky sobotního dne otevřených dveří. Lidé na prohlídkové trase uvidí práci restaurátorů, kteří uvádějí mnohé části Národního muzea do původní podoby z 19. století, i práce na nejmodernějších technologiích. Na snímku je pohled na střechu západní části budovy.

Novináři si v pátek 18. května 2018 v rekonstruované historické budově Národního muzea v Praze prohlédli trasu, která je připravena pro návštěvníky sobotního dne otevřených dveří. Lidé na prohlídkové trase uvidí práci restaurátorů, kteří uvádějí mnohé části Národního muzea do původní podoby z 19. století, i práce na nejmodernějších technologiích. Na snímku je pohled na střechu západní části budovy. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Do historické budovy Národního muzea (HM), která v současné době prochází rekonstrukcí, se dnes přišlo podívat bezmála 3250 lidí. Podle organizátorů byla návštěvnost v souladu s očekáváním. ČTK to řekla mluvčí muzea Šárka Bukvajová. Den otevřených dveří byl výjimečnou jednorázovou akcí. Lidé se do muzea znovu podívají až na letošní výročí vzniku Československa, kdy se má budova po několikaleté opravě otevřít.

Návštěvníci si dnes mohli projít připravenou trasu, na které se seznámili se stavem rekonstrukce. Zástupci muzea upozorňovali, že prohlídka je vzhledem k probíhající stavbě relativně fyzicky náročná. Lidé si měli vzít pevnou obuv. "Celá akce proběhla bez problémů," dodala mluvčí.

Generální rekonstrukce muzea začala v roce 2015, několik let předtím se budova vyklízela. Od svého otevření v roce 1891 neprošla komplexní rekonstrukcí, prodělala jen tři větší opravy - po druhé světové válce, po srpnu 1968 a při stavbě metra v roce 1974. Po letech příprav se muzeum nyní opravuje čtvrtým rokem. K vysoutěžené ceně 1,64 miliardy korun za rekonstrukci budovy podle vedení muzea přibyly vícepráce, které činí 6,2 procenta z původní ceny, tedy asi 102 miliony korun.