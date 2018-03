Praha - Sestavu červnového festivalu Metronome doplní britští Massive Attack. ČTK to dnes za pořadatele pražského festivalu oznámila Adéla Vašíčková. Festival se odehraje 22. a 23. června na pražském Výstavišti a zásadní představitelé elektronické hudby z Bristolu na něm vystoupí vedle již oznámených The Chemical Brothers, Davida Byrna či Johna Calea.

Letošní Metronome by tak mohl být jakousi encyklopedií toho nejlepšího z hudebních dějin posledních 50 let. Na soupisce jsou nejvlivnější umělci 60. a 70. let (John Cale), 80. let (David Byrne), silné zastoupení mají 90. léta a začátek nového tisíciletí (Massive Attack, Faithless DJ Set, Dave Rowntree). Svůj podíl budou mít i interpreti současní, jako je zatím ohlášený Tom Odell, ale i další muzikanti, které pořadatelé ještě ohlásí.

Massive Attack mají za sebou třicetiletou kariéru, proslulí jsou kromě svého zvuku kombinujícího prvky hip hopu, jazzu, rocku a soulu i spolupracemi s předními zpěváky různých žánrů. Společné nahrávky mají s Madonnou, Davidem Bowiem, Sinéad O ?Connor nebo Damonem Albarnem z Blur či Gorillaz. Jejich hudba zní v řadě filmů včetně oscarového Matrixu.

Na Metronome přijedou Massive Attack v plné koncertní sestavě a s výrazným vizuálním doprovodem, který zpravidla reaguje i na aktuální společenské události. Ve svém středu mají Roberta 3D Del Naja, streetartového výtvarníka, o němž se spekuluje, že by mohl být tajemným Banksym, umělcem tajícím svoji identitu. Banksyho díla se už několikrát objevila ve městech, v nichž právě koncertovali Massive Attack.

Massive Attack slaví letos hned dvoje výročí. Před 30 lety je založila v Bristolu trojice Robert 3D Del Naja, Grant Daddy G Marshall a Andrew DJ Mushroom Vowles. Už debutové album Blue Lines (1991) se počítá mezi přelomové desky 90. let: kombinací prvků hip hopu, jazzu, rocku, a soulu na něm Massive Attack vytvořili nový žánr trip hop.

K průlomu do mainstreamu si museli ještě pár let počkat, až do alba Mezzanine, jež letos oslaví dvacetiny. Zatím poslední řadovou desku vydali Massive Attack pod názvem Heligoland v roce 2010.