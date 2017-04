Hradec Králové - Do hromadné polštářové bitvy se dnes odpoledne zapojilo na Masarykově náměstí v Hradci Králové na dvě stovky převážně mladých lidí. Akce, která je součástí mezinárodního International Pillow Fight Day, se v H. Králové uskutečnila podruhé, řekl dnes ČTK organizátor akce Karel Horádek.

Bitevní vřava začala krátce po 15:00, po několika minutách vzaly za své první z polštářů, na zemi ležely kusy molitanu a vzduchem poletovalo peří. Někteří polštářoví bojovníci přišli s velkými polštáři, někteří naopak zvolili větší počet menších polštářů. Samotná bitva trvala necelých 20 minut.

"Loni jsme viděli, že zájem byl opravdu velký, proto jsme chtěli akci zopakovat. Když lidi přijdou a baví je to, tak je to to nejlepší, co může být," řekl Horádek. Podle jeho odhadů letos dorazilo o zhruba 30 lidí méně než loni. "Je to možná dané krásným počasím, které sice mohlo lidi nalákat, aby se sem přišli vyřádit, ale na druhou stranu to mohlo znamenat, že vyrazili na výlet někam za město. Neděláme si s tím těžkou hlavu a počítáme zase příští rok, že se tady 1. dubna potkáme," řekl Horádek.

Video: Do polštářové bitvy se v H. Králové zapojily dvě stovky lidí 01.04.2017, 20:11, autor: ČTK/Hradec Králové, zdroj: ČTK/Hradec Králové

Polštářové bitvy se v ulicích více než stovky měst konají první dubnový víkend již několik let. V České republice se s polštáři bojovalo například v vroce 2010 na jihlavském náměstí.