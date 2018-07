Plzeň - V Plzni ve čtvrtek začal druhý ročník výstavy historických i současných automobilů Skvosty s vůní benzínu. V industriálním prostoru DEPO2015 je až do neděle ve čtyřech halách a na dvoře zhruba 200 automobilů a motocyklů. Výstava podle organizátorů potěší profesionály, závodníky, sběratele, znalce, milovníky rychlých kol i hezkých věcí, jako jsou fotografie, sochy, nábytek, módní doplňky i stromy, řekl ČTK předseda Nadačního fondu Plzeň sobě Roman Jurečko.

"Zájem majitelů aut tady vystavovat byl, protože se k nim chováme velmi slušně a oni vidí, že to má úroveň. Chceme tu mít kvalitu, ne kvantitu. Vše vzniká na osobních kontaktech, které trvají až 25 let," uvedl. Podle Jurečka by se z akce měl stát tradiční festival. Do Plzně se chystají také zahraniční návštěvníci a podle informací ČTK i televize Eurosport. Organizátoři očekávají návštěvu až 20.000 lidí, což by byl dvojnásobek proti loňské premiéře, která byla "jen" třídenní.

Zhruba polovinu exponátů tvoří moderní vozy a druhou veteráni, 95 procent vozidel je pojízdných. Letos je expozice rozšířená o motocykly a traktory. Kvalitou, stavem vozidel plus tím, že mají za sebou nějakou historii, jsem to nikdy v Česku neviděl, řekl Jurečko.

"Skvostem je například česká tatrovka 77, která je v okruhovém provedení fantastická. Dále LaFerrari, které není na našich silnicích k vidění, nebo Mercedes Gullwing, po němž je absolutní žízeň mezi sběrateli. Ojedinělý v republice je také kabriolet Mercedes-Maybach. Přijel závodní tahač Buggyra Adama Lacka, který patří mezi evropskou špičku," řekl. V Plzni jsou vozidla, s nimž jezdily osobnosti, jako první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk nebo herečka Lída Baarová. Některých aut bylo vyrobeno jen 150 kusů.

Expozice nabízí také luxusní sety, jako například dvoumístné Ferrari Daytona, Harley Davidson Daytona a hodinky Rolex Daytona, speciální edice vozu Ferrari s jízdním kolem Ferrari Colnago a české gramofony a reproduktorové soupravy ze skla a železa. Lákadlem je trenažér formule 1 v měřítku 1:1. Na kopii vozu McLaren si mohou lidé zkusit přetížení, simulovanou rychlost přes 200 kilometrů za hodinu, třeba na okruhu v Monaku, i výměnu kol na čas.